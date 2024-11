As Merate volley sconfitto dal Vizzolo in casa: “Match da montagne russe”

La partita si è disputata sabato sera alla palestra della scuola primaria di via Montello

Ritmo altalenante per i gialloblu allenati da coach Debora Spreafico che al tiè break devono arrendersi al Vizzolo

MERATE – Partita di alti e bassi quella andata in scena sabato sera alla palestra di via Montello che ha visto fronteggiarsi in campo il sestetto dell’As Merate contro quello del Vizzolo. Il match, combattuto punto su punto, si è chiuso per 3 set a 2 per la formazione ospite, lasciando aperti grandi interrogativi all’interno del team allenato da Debora Spreafico su come è stata gestita la partita.

“Siamo partiti bene nel primo set, ma poi è stato un alternarsi di momenti di ottima pallavolo con altri di scarsa lucidità e poca concretizzazione del gioco” commenta la coach riandando con la memoria al primo set concluso per 27 a 25 per gialloblu.

“La partenza un po’ timida nel secondo set ha fatto invece prendere fiducia e ritmo al Vizzolo che ha conquistato così, per 26 a 22, il secondo set. Da registrare in positivo il doppio cambio e l’entrata di Brembilla a sostegno della sestetto, anche se l’innesto non è stato sufficiente a farci guadagnare il set”.

Il copione del match non è cambiato nel terzo set, giocato punto a punto e con parecchia fatica dai gialloblu che devono arrendersi per 22 a 25. Il quarto set fa registrare un cambio di mentalità dell’As Merate con i giocatori che entrano in campo aggressivi e determinati, portando a casa il parziale senza troppa fatica con il punteggio di 25 a 17.

I gialloblu giocano concentrati fino al cambio campo del tiè break: poi un errore in battuta e un paio di muri mancati portano il risultato sul 12 a 15 regalando la vittoria al Vizzolo, in una partita giocata troppo spesso sulle montagne russe.