Calcio Serie D. La Casatese chiude con un pareggio che significa terzo posto

Nell’ultimo turno della stagione regolare i biancorossi impattano 1-1 contro il Breno

La truppa di Commisso ora sfiderà l’Arconatese nella semifinale playoff

BRENO – Si chiude con un pareggio il campionato di Serie D – girone B – della Casatese. Sul terreno di gioco del Breno i brianzoli impattano 1-1.

In terra bresciana è la compagine di mister Commisso a sbloccare la situazione al 61′ con Personè. Ad un passo dal triplice fischio arriva però il pareggio dei padroni di casa, che in pieno recupero (91′) trovano il gol del definitivo 1-1 con Otelè Nnanga.

Con il punto odierno la Casatese chiude la stagione a quota 59, che significa terzo posto con due lunghezze di vantaggio sull’Arconatese e sei sul Desenzano. Oltre a queste tre formazione ad accedere ai playoff è l’Alcione Milano, che chiude il campionato in seconda posizione con 71 punti all’attivo, sei in meno del Lumezzane campione, che guadagna la promozione diretta in Serie C.

Ora la Casatese è attesa dalla semifinale playoff che si disputerà domenica prossima, in gara secca sul sintetico di Rogoredo, contro l’Arconatese.

Classifica

Lumezzane 77

———————————-

Alcione Milano 71

Casatese 59

Arconatese 57

Desenzano 53

——————————–

Sporting Franciacorta 50

Ponte San Pietro 49

Virtus Ciserano Bergamo 48

Brusaporto 47

Varesina 46

Villa Valle 41

Real Calepina 39

——————————–

Folgore Caratese 39

Seregno 38 (-3 punti)

Breno 37

Città di Varese 33

——————————-

Sona 27

Caronnese 15