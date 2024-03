Corsa campestre, Calco e Brivio ospitano il campionato nazionale Csi: “Una vetrina per lo sport”

Appuntamento il 6 aprile a Calco con la corsa campestre e il 7 aprile a Brivio con lo staffettone delle Regioni

Attesi oltre 2mila atleti da tutta Italia: “Un’occasione unica per il nostro territorio, in ricordo anche del nostro indimenticato Ennio Airoldi”

CALCO – Calco e Brivio insieme per ospitare il 25esimo campionato nazionale Csi di corsa campestre. L’appuntamento è per sabato 6 aprile quando i prati in località Saint Germain Laprade ospiteranno la corsa campestre mentre domenica 7 aprile sarà il lungofiume Adda a fare da incantevole cornice alla staffetta delle Regioni.

Un appuntamento imperdibile che vede la Virtus Calco in cabina di regia grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio, consapevoli dell’importanza di un evento strategicamente importante non solo a livello sportivo, ma anche per le ricadute in termini di attrattività e conoscenza turistica del territorio.

“La corsa campestre è una delle attività più longeve e maggiormente seguite e partecipate dalle società sportive del Csi – ha sottolineato questa mattina, lunedì, in conferenza stampa il presidente nazionale del Csi Vittorio Bosio -. E’ un grande richiamo per tutti e siamo orgogliosi che, dopo l’edizione 2018 svoltasi nel parco di Monza, possa tornare in Lombardia”.

Una scelta, quella della provincia di Lecco, che non è stata dettata solo da aspetti organizzativi: “La scomparsa di Ennio Airoldi, compianto presidente provinciale del Csi, ci ha portato a credere ancora di più in questa scelta, convinti che anche il mondo dello sport debba ricordare chi è stato il motore di molte attività. E’ un’assegnazione che abbiamo ponderato bene, convinti che anche la Lombardia, oltre alla proverbiale capacità di fare, abba tante bellezze da far vedere”.

Calco e Brivio hanno dovuto superare una concorrenza molto agguerrita con città e realtà più blasonate e turisticamente famose come Paestum o Bergamo. “Per noi questo è un momento di orgoglio in cui raccogliamo il frutto di un lavoro durato mesi e mesi che ci ha visti impegnato in riunioni e sopralluoghi. Non capita tutti i giorni di poter ospitare un evento di rilevanza nazionale, ma non ci faremo trovare impreparati perché stiamo lavorando in sinergia con molta collaborazione” ha rimarcato il sindaco di Calco Stefano Motta parlando di una vetrina per lo sport e per i ragazzi. Parole a cui hanno fatto eco quelle del collega di Brivio Federico Airoldi che ha parlato di una grande qualità messa in gioco, elogiando il lavoro svolto dall’assessore Elisa Rossi e dell’importanza di dare valore e spazio a uno sport meno inflazionato del calcio come l’atletica.

Paolo Fasani, presidente Csi Lombardia, ha posto l’accento sul “grande lavoro di squadra e di equipe svolto per costruire un appuntamento importante” mentre Walter Andreotti, presidente della Virtus Calco, ha snocciolato alcuni dati, parlando di circa 2mila atleti attesi, a cui si andranno a sommare un migliaio di accompagnatori tra allenatori e dirigenti oltre a una ventina di giudici provenienti da tutta Italia.

Giovanni Sala ha infine fornito alcuni dati organizzativi, con la cerimonia di apertura prevista per le 9 di sabato 6 aprile e l’inizio delle gare alle 9.30 con pranzo alla tensostruttura San Vigilio e premiazioni delle squadre alle 18.30 (dopo la messa delle 17.30).

Domenica invece a Brivio la staffetta delle Regioni avrà inizio alle 9 sul lungoAdda mentre le premiazioni saranno alle 12.30.