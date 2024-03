Karate, ancora ottimi risultati alla gara del circuito provinciale per Sankukai Belotti

La seconda gara provinciale di Csi si è tenuta domenica 25 al Palazzetto dello Sport di Calco

Atleti e atlete del Sankukai Belotti si sono fronteggiati sia nel kata che nel kumite

CALCO – Si è svolta domenica 25 febbraio al palazzetto dello sport di Calco la seconda gara del campionato provinciale del Csi. Numerosi sono stati gli atleti e le atlete delle palestre dell’Asd Sankukai Belotti di La Valletta Brianza e dell’Asdo Barzanò che si sono messi in gioco nell’esecuzione dei kata (sia individuale che a coppie) e nel kumite (combattimento uno contro uno), divisi in categorie a seconda dell’età e del livello di cintura, come previsto dal regolamento.

I loro sforzi durante gli allenamenti hanno dato eccellenti risultati riempendo di soddisfazione non solo gli stessi allievi e i loro famigliari e amici, che li hanno incoraggiati dagli spalti, ma anche il maestro Fausto Belotti e i suoi collaboratori, gli istruttori Marco Cattaneo, Roberto Barbiero e Francesco Belotti, gli allenatori Pietro Cogliati e Cosimo Pisano e le cinture nere Antonio Cerrone, Francesca Cerrone, Davide Consonni e Stefano Sironi che li hanno allenati in palestra e sostenuti durante la gara.

La gara si è rivelata un ottimo esempio di evento sano ed appassionante per tutti i partecipanti grazie allo spirito sportivo degli atleti e dell’intera organizzazione di arbitri e giudici che hanno valutato le varie prove affiancati anche da un efficiente staff medico.

Ecco i risultati

Si sono classificati al primo posto nel kata individuale Locorotondo Daniele (gialla), Rocca Riccardo (arancio), Rachidi Amina (bianca), nel kumite Ravasio Mia (nera), Cogliati Federico (nera).

Al secondo posto nel kata individuale, Albini Giuliano (gialla), Sigismondi Alessio (verde), Calisti Alice (Arancio), Cogliati Sofia (marrone) Frigerio Elisa (bianca), nel kata a coppie Callisti Alice e Magnoli Francesco e nel kumite la cintura nera Cogliati Pietro.

Al terzo posto Besana Angelo (bianca), Motta Riccardo (bianca), Potocnjak Nicolò (arancio), Magnoli Francesco (arancio).

Al quarto posto Consonni Davide (nera), Abad Faustina (bianca), De Capitani Gioele Giovanni (bianca), Giussani Vittoria (arancio), Cagliani Davide (arancio), Cagliani Gabriele (verde) e Zen Irene (marrone).

Infine, hanno partecipato alla gara, senza purtroppo qualificarsi nei primi quattro posti, ma distinguendosi comunque per l’impegno e la dedizione: Cerrone Giovanni (bianca), Di Benedetto Jacopo Ivan (bianca), Mauri Matteo (gialla), Redaelli Francesco (gialla).