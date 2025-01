Ktm Protek Elettrosystem. Grande debutto al 36° Trofeo Auto Ghinzani

Vittore e piazzamenti di rilievo al Trofeo

“Siamo pronti a proseguire con entusiasmo e determinazione lungo il cammino di questa stagione”

MONTICELLO BRIANZA – Il Team Ktm Protek Elettrosystem apre la stagione 2025 con una performance di rilievo alla prima prova dell’anno, il tradizionale e prestigioso Trofeo Auto Ghinzani, svoltosi a Calusco d’Adda. Il tracciato, già impegnativo, è stato reso ancora più difficile dalle condizioni meteo avverse, con pioggia battente, freddo intenso e un terreno fangoso.

Giorgia Marchet, in sella alla sua Ktm Scarp Xsonic, ha dominato la competizione femminile, conquistando il primo posto e confermando ancora una volta la sua grinta e determinazione. Un risultato che testimonia non solo la sua forma fisica, ma anche l’affidabilità e l’eccellenza del setup tecnico del team.

Tra gli uomini, Fabio Bassignana ha chiuso la gara al secondo posto assoluto, guidando la sua Ktm Scarp equipaggiata con gomme Schwalbe, che hanno garantito trazione e controllo anche nelle difficili condizioni climatiche. Non da meno, il giovane Federico Brafa ha dimostrato il suo talento in ascesa, conquistando la vittoria tra gli Junior e piazzandosi quinto assoluto, ponendo così le basi per una stagione davvero promettente.

Grazie alle eccellenti performance dei suoi atleti, il Team Ktm Protek Elettrosystem ha conquistato il secondo posto assoluto nella classifica a squadre, un risultato che testimonia la solidità, la coesione e la preparazione di un gruppo affiatato e determinato.

“Siamo molto soddisfatti di questo debutto stagionale – dichiara il patron Fabrizio Pirovano – Giorgia, Fabio e Federico hanno mostrato un carattere forte e una straordinaria capacità tecnica, affrontando al meglio anche le difficili condizioni meteo. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile e della fiducia che riponiamo nelle nostre Ktm. Siamo pronti a proseguire con entusiasmo e determinazione lungo il cammino di questa stagione“.

Con queste solide basi, il Team Ktm Protek Elettrosystem guarda al futuro con grande fiducia, pronto a puntare a nuove vittorie e a rafforzare ulteriormente la propria posizione di protagonista nel mondo della mountain bike.