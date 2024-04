Mtb. Davide Grigi è 3° alla gara internazionale Santoporo XC

Prova di carattere per l’atleta del Team Alba Orabia Bike

ESANATOGLIA (MC) – Il gruppo agonistico della società robbiatese del Team Alba Orobia Bike, è stato impegnato a Esanatoglia (Macerata) alle due giorni della gara internazionale di Santoporo XC.

Nella giornata di sabato 30 marzo, in scena le gare di cross country valide come secondo atto del circuito degli Internazionali d’Italia Series. Nella gara Open, giornata sfortunata per l’under Mirko Di Falco, costretto al ritiro.

Nel giorno di Pasqua, invece, spazio alle gare riservate alle categorie agonistiche giovanili, nel cross country valido per la prima prova del Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile.

Negli Esordienti del II anno (14 anni), Davide Grigi, nonostante non fosse in perfette condizioni di salute, ha disputato una gara di carattere, conquistando il terzo posto. A pieni giri, giungendo al 43^ posto, ha chiuso Gabriele Bonfanti.