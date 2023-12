Si è chiuso il Trofeo Lanfritto-Maggioni, vince l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Domenica mattina a Cernusco Lombardone l’ultima delle cinque tappe

I gialloblu lecchesi riescono a superare l’Unione Sportiva San Maurizio

CERNUSCO LOMBARDONE – Si è conclusa domenica mattina la 19^ edizione Trofeo Lanfritto-Maggioni di corsa campestre, trofeo biennale e per vincerlo bisogna inanellare due successi di fila. Nel 2022 l’Us San Maurizio aveva vinto la prima prova, l’Atl Lecco Colombo Costruzioni riesce a vincere la seconda prova e adesso dovrà per forza rivincere anche il 2024.

Domenica mattina 456 atleti al via, dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, una giornata fredda ma senza pioggia. 29 società hanno portato i loro atleti a gareggiare sul percorso presso i prati del centro sportivo comunale. Per tutti un premio in natura all’arrivo, ai primi tre di ogni categoria una medaglia e un pacco.

Nella quinta e ultima giornata del trofeo, l’Atl Lecco Colombo Costruzioni riesce a vincere con ben 960 punti, al secondo posto il Cs Cortenova con 609 e al terzo posto l’Us San Maurizio con 600 punti. Dopo aver fatto i conti con gli scarti, sono ancora le prime tre società del Trofeo 2023: l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince con 2902 punti, al secondo posto l’Us San Maurizio con 2590 punti e al terzo posto il Cs Cortenova con 2280 punti. Altre 4 società lecchesi entrano nel top ten: al 4° posto Premana con 1901 punti, al 5° posto Merate Atletica Promoline con 1838 punti, all’8° posto Atl 87 Oggiono con 1678 punti e al 10° posto Atl Cassago con 1174 punti.

Due vittorie individuali per Cortenova, uno a testa per l’Atl Lecco e Team Pasturo

Negli Esordienti vince Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), nelle Ragazze vince Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), nei Ragazzi vince Nicola Spano (Cs Cortenova) e nei Cadetti Federico Orlandi (Team Pasturo).

Oltre al trofeo giovanile, si è gareggiato anche per un cross corto Assoluti dagli Allieve /i fino ai Master

Due gare assolute con 137 atleti, 40 al femminile e 97 al maschile. A vincere Ilaria Menatti (Bracco Atletica) e Filippo Bà (G. Alpinistico Vertovese); per la classifica Allieve/i Asia Contessa (Gp Santi Nuovo Olonio) e Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Tutti i primi 5 posti del Lanfritto Maggioni

Esordienti f: 1^ Alice Chicco (Gs Bernatese), 2^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono), 3^ Flora Carlino (Atl Osg Guazzate), 4^ Yasmin El Azzouzi (Gs Virtus Calco), 5^ Alessia Iannaccone (Gs Bernatese).

1^ Alice Chicco (Gs Bernatese), 2^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono), 3^ Flora Carlino (Atl Osg Guazzate), 4^ Yasmin El Azzouzi (Gs Virtus Calco), 5^ Alessia Iannaccone (Gs Bernatese). Esordienti m: 1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Diego Stradiotto (Gs Villa Gardia), 3° Tedor Prilipceanu (Ag Comense), 4° Leonardo Rizzi (Premana), 5° Lorenzo Pomoni (Premana).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Diego Stradiotto (Gs Villa Gardia), 3° Tedor Prilipceanu (Ag Comense), 4° Leonardo Rizzi (Premana), 5° Lorenzo Pomoni (Premana). Ragazze: 1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 3^ Francesca Burgassi (Lieto Colle), 4^ Anna Riva (Pol Mandello), 5^ Francesca Brusa (Us San Maurizio).

1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 3^ Francesca Burgassi (Lieto Colle), 4^ Anna Riva (Pol Mandello), 5^ Francesca Brusa (Us San Maurizio). Ragazzi: 1° Nicola Spano (Cs Cortenova), 2° Mattia Bassi (Lieto Colle), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 5° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Nicola Spano (Cs Cortenova), 2° Mattia Bassi (Lieto Colle), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 5° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Cadette: 1^ Aurora Demarco (Virtus Groane), 2^ Alide Dell’Oro (Us San Maurizio), 3^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 4^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 5^ Elisa Burgassi (Lieto Colle).

1^ Aurora Demarco (Virtus Groane), 2^ Alide Dell’Oro (Us San Maurizio), 3^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 4^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 5^ Elisa Burgassi (Lieto Colle). Cadetti: 1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 2° Francesco Gianola (Premana), 3° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 4° Diego Rossetti (Atl Triangolo Lariano), 5° Andrea Minotti (Atl Mariano Comense).

I migliori dieci delle gare Assolute

Allieve: 1^ Asia Contessa (Gs Santi Nuova Olonio), 2^ Anna Tentori (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Irene Maria Rossi (Atl Avis Giussano), 4^ Lisa Pagani (Lieto Colle), 5^ Elisa Pozzoni (Pol Lib Cernuschese), 6^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Maria Fazzini (Premana), 8^ Sara Aenaboldi (Pro-Sport Running Academy), 9^ Clotilde De Alberti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Matilde Antenucci (Atl Mariano Comense).

1^ Asia Contessa (Gs Santi Nuova Olonio), 2^ Anna Tentori (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Irene Maria Rossi (Atl Avis Giussano), 4^ Lisa Pagani (Lieto Colle), 5^ Elisa Pozzoni (Pol Lib Cernuschese), 6^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Maria Fazzini (Premana), 8^ Sara Aenaboldi (Pro-Sport Running Academy), 9^ Clotilde De Alberti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Matilde Antenucci (Atl Mariano Comense). Allievi: 1° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Paolo Gianola (Premana), 3° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Moris Gianola (Premana), 5° Giacomo Secchi (Team Lombardia), 6° Jacopo Casalino (Lieto Colle), 7° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atl Promoline), 8° Giovanni Beccalli (Gs Bernatese), 9° Tommaso Manuel Vanni (Atl Mariano Comense), 10° Matteo Civati (Atl Triangolo Lariano).

1° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Paolo Gianola (Premana), 3° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Moris Gianola (Premana), 5° Giacomo Secchi (Team Lombardia), 6° Jacopo Casalino (Lieto Colle), 7° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atl Promoline), 8° Giovanni Beccalli (Gs Bernatese), 9° Tommaso Manuel Vanni (Atl Mariano Comense), 10° Matteo Civati (Atl Triangolo Lariano). Assolute: 1^ Ilaria Menatti (Bracco Atletica), 2^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 4^ Sofia Bonanomi (Bracco Atletica), 5^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 6^ Alessandra Arcuri (Gsa Cometa), 7^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 8^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 9^ Anna Panzeri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Ilaria Menatti (Bracco Atletica), 2^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 4^ Sofia Bonanomi (Bracco Atletica), 5^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 6^ Alessandra Arcuri (Gsa Cometa), 7^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 8^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 9^ Anna Panzeri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Assoluti: 1° Filippo Bà (Gruppo Alpinistico Vertovese), 2^ Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Nicolò Vergottini (Us Derviese), 4° Pietro Grecchi (Gs Bernatese), 5° Stefano Roncareggi (Atl Triangolo Lariano), 6° Marino Riccardo (Ctl 3 Atletica), 7° Andrea Casati (Merate Atl Promoline), 8° Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Jonathan Tamborini (Asd BTF92 atletica), 10° Daniele Molena (Atl Riccardo Milano 1946).