Team Alba Orobia Bike, Davide Grigi medaglia di bronzo agli Italiani Mtb

Grigi ha partecipato alla due giorni Tricolore Mtb a Barga (LU)

Altre vittorie per il Team di Robbiate in diverse competizioni

ROBBIATE – I bikers del Team Alba Orobie Bike Robbiate hanno partecipato a Barga, in provincia di Lucca, alla due giorni Tricolore Mtb che ha permesso di assegnare i vari titoli Italiani per le specialità dello Short Track e dell’Xc Eliminator.

La giornata di sabato è stata dedicata agli Italiani Short Track per le categorie agonistiche giovanili ed anche agli juniores. Negli Esordienti del I anno (13 anni) Claudio Pizzato manca la top ten per otto secondi, chiudendo all’undicesimo posto.

Ottima prestazione di Davide Grigi negli Eso II anno (14 anni). Rallentato da una caduta di un paio di atleti, il brianzolo, ha iniziato la rimonta, archiviando l’Italiano conquistando la medaglia di bronzo. Nella categoria Juniores (17/18 anni) al via anche Gabriele Tinti con il biker che chiude all’undicesimo posto.

La domenica spazio al Campionato Italiano Xc Eliminator solo per le categorie agonistiche Giovanili. Al mattino le prove di qualifica, nella quale sono potuti accedere al tabellone principale i migliori sedici tempi, e nel pomeriggio, la disputata delle batterie dei quarti, semifinali e finali.

Fuori dal tabellone principale (ventitreesimo tempo) Claudio Pizzato, mentre negli Esordienti del II anno, passa il turno Davide Grigi, ottenendo il quindicesimo miglior tempo.

Inserito nella terza batteria, il brianzolo, chiude al terzo posto, non riuscendo a proseguire l’avventura agli Italiani.

Gli atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate hanno partecipato a Roè Volciano (BS) nella sede dei circuiti del Leonessa Mtb Cup e del Trofeo Lombardia. Negli Esordienti del II anno (14 anni) Gabriele Bonfanti è venticinquesimo, con Andrea Benatti diciassettesimo in fascia I (13 anni): 24^ Andrea Caminada, 30^ Tommaso Boccolini. Costretto al ritiro Raffaele Doniselli.

Tra le Allieve del II anno (16 anni) quarta piazza per Alma Castellucci. Centra la top ten Andrea Centemero, con il biker che archivia la sua prova al nono posto, tra gli Allievi del I anno (15 anni). Tra gli Juniores (17/18 anni), infine, Gabriele Boccolini è diciassettesimo.

Mirko Di Falco ha conquistato il quinto posto a Verzuolo (CN) nel cross country valido come ottava prova del circuito Fci della Coppa Piemonte Mtb.

Per quanto riguarda i Giovanissimi (7/12 anni), sono stati impegnati su strada per i dinamici ciclisti. Ad Oltrona San Mamete (CO), si è svolto il memorial Luigi Galdini per la prova del circuito del Baby Challenger Lariano.

Nelle G1 (7 anni) vittoria di Gloria Caruso, mentre nelle G3 (9 anni) secondo posto per Chloe Galbiati. Sale sul podio anche Victoria Caruso terza nella prova riservata alle G4 (10 anni). In campo maschile decima piazza per Lorenzo Vitale.