Team Alba Orobia Bike: successo di Grigi in Piemonte

Nella top five Esordienti anche Pirovano

13° Nicolò Colombo e Christian Stella. Cinque atleti della società robbiatese impegnati nella classica Gf Tre Valli By Gist a Tregnago

ROBBIATE – Dopo il primo posto agli Internazionali d’Italia, Davide Grigi si riconferma anche a Masserano, in Piemonte, alla Top class regionale per Esordienti e Allievi, valida per il circuito Fci dell’Xc Piemonte Cup, tracciato tecnico e apprezzato dai partecipanti. Il biker di Casatenovo e atleta dell’Alba Orobia Bike vince con merito nella categoria Esordienti del I anno (13 anni), dove ottiene un ottimo piazzamento, il migliore di questa prima parte di stagione per lui, Mattia Pirovano che chiude la prova al quinto posto.

Buona la prova di Nicolò Colombo: chiude trentesimo su una sessantina di atleti al via. In fascia II (14 anni) Christian Stella ha lottato con tenacia per cercare di entrare nella top ten. Chiude tredicesimo, ma è sempre competitivo.

Per quanto riguarda gli Allievi del II anno (16 anni), il migliore dei nostri è Michele Viganò, che chiude venticinquesimo, precedendo di quattro posizioni Gabriele Boccolini. In crescita anche Samuele Fumagalli: chiude quarantacinquesimo.

Da segnalare cinque Master della società robbiatese che hanno partecipato a Tregnago (Vr) alla classica Gf Tre Valli By Gist di mtb, gran fondo di 43 km con un dislivello di 1300 mt. Al via quasi 1400 bikers. Ottima prova di Thomas Gossi (223° assoluto) venticinquesimo tra gli elitemaster (19/29) con Samuele Catinella nono nella sua specifica fascia amatoriale degli MasterJunior (17/18 anni). Hanno concluso la loro gara, con impegno, fatica e divertimento i vari Emanuele Bonati (M3), Giacomo Alfonso Valtolina (M2) e Daniele Gerolamo Mapelli (M4).