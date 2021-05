La nuova realtà di calcio a 5 guarda al settore giovanile

“Ci vogliamo provare perché i ragazzi sono il futuro di questo sport”

ANNONE BRIANZA – Una nuova realtà sportiva, votata al calcio a 5, vuole coinvolgere giovani promesse. L’Asd JL Futsal è una società nata poco tempo fa dalla passione di due ragazzi, Luca Lombardo e Jonny Russo, che attorno alla loro passione per il calcio a 5 sono riusciti a costruire una squadra e una società sportiva che gioca e si allena al palazzetto di Annone Brianza.

L’ambizione di questa giovane società, la cui prima squadra affronterà il campionato di Sere D, non si ferma qui: “Vogliamo dare vita a un progetto di Scuola Calcio dedicata al Futsal – racconta l’allenatore Fabrizio Folisi -. Se escludiamo le squadre più importanti, si tratta di una rarità nella nostra zona. Ci vogliamo provare, perché pensiamo che i ragazzi siano il futuro di questo sport”.

Domenica 30 maggio, all’aperto e nel rigoroso rispetto delle norme anti covid, è in programma un open day dedicato a bambini e bambine dai 5 ai 14 anni: “Tutti sono invitati a partecipare, il ritrovo è presso il palazzetto dello sport di Annone Brianza, in via Cabella Lattuada, 22. Per motivi organizzativi è necessario iscriversi e contestualmente segnalare se si è già tesserati per altre società sportive del territorio. I bambini saranno seguiti da allenatori esperti, insieme a me ci saranno l’allenatore Alessandro Tassone e il responsabile del settore giovanile Fabio Campagnoli“.

Per informazioni e iscrizioni: Jonny (346.7290531), Luca (348.1231955). E-mail: jlfutsalchampionsleague@gmail.com; internet: jlfutsalchampionsl.wixsite.com/jlfutsal