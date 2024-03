Basket giovanile. Basket Costa U19 seconda in Italia

Lecchesi sconfitte in finale da Campobasso (51-71)

Caterina Piatti nel quintetto ideale del torneo

BATTIPAGLIA – Si ferma a un passo dallo scudetto la stagione del Basket Costa Masnaga U19. Le ragazze allenate da coach Pier Rossi hanno perso la finale contro la Magnolia Campobasso col punteggio di 51- 71.

Le “panterine” lecchesi erano arrivate in finale sconfiggendo il Basket Roma 57-46 grazie all’ottima prova di Caterina Piatti (17 punti). Le avversarie avevano superato le padrone di casa di Battipaglia.

Campobasso è più incisiva fin dal primo minuto, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 15-6. Il divario si allarga ulteriormente e a metà della seconda frazione il Basket Costa ha quasi venti punti da recuperare (28-9). Le ragazze di coach Rossi provano a scuotersi ma, alla fine del primo tempo, il divario è ancora ampio (35-20).

Nella ripresa Campobasso vola via, toccando anche i trenta punti di margine. Le biancorosse alzano bandiera bianca e il match finisce col punteggio di 71-51 per le molisane. Miglior marcatrice per le masnaghesi è stata Bernardi con 19 punti.

“Complimenti a loro, per come hanno interpretato queste finali e per la partita di oggi al limite della perfezione – dichiara coach Rossi – noi torniamo a casa con un secondo posto, ovviamente non possiamo essere felici ma il nostro processo di crescita prescinde dal colore della medaglia che vinciamo. Lavoriamo per far crescere le ragazze, nel timeout che ho chiamato nell’ultimo minuto ho detto alle mie giocatrici che dovevano essere orgogliose per quanto hanno fatto dal primo giorno di questa stagione. Non sarà una sconfitta, anche se dolorosa, a cambiare il nostro giudizio su di loro”.

La finale per il terzo posto è stata vinta dal Basket Roma col punteggio di 46-51 su Battipaglia.

Da segnalare anche la presenza di Piatti nel quintetto ideale della manifestazione insieme a Blanca Quinonez ed Emma Giacchetti (Campobasso), Agnese Gianangeli (Battipaglia) e Benedetta Aghilarre (Basket Roma).