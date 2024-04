Ciclismo. Piccoli corridori in gara a Robbiate

Vittoria per l’US Costamasnaga nella prova valida per le classifiche Challenge

ROBBIATE – Vittoria di squadra a Robbiate nella prima prova valida per la classifica sia del Baby Challenge Lariano (manifestazione ciclistica riservata alla categoria giovanissimi) che per il Challenge riservato alla Provincia di Lecco. La gara organizzata dall’Alba Orobia Bike si è snodata su un percorso tecnico nel centro di Robbiate ed ha visto protagonisti i piccoli corridori in ogni categoria.

I risultati

G1M 1° Moreno Pietrella – 3° Castagna Nicolò

G2M 1° Simon Gansca

G3M 4° Giorgio Terranova

G4M 3° Tobias Gansca – 4° Mattia Cariotti

G4F 3° Sofia Tedesco

G5F 2° Elisa Sanna – 3° Giada Stefanoni

G6M 1° Francesco Riva – 5° Davide Panzeri

G6F 1° Arianna Pietrella