Ciclismo. Presentata la stagione 2024 dell’UC Costa Masnaga

Torna alla presidenza Egidio Mainetti

Oltre ottanta atleti presenti, suddivisi in tre categorie

COSTA MASNAGA – Sabato 24 febbraio, presso il salone del teatro “Concordia” di Costa Masnaga, si è svolta la presentazione ufficiale della stagione 2024 per l’Unione Ciclistica Costamasnaga. Presenti all’incontro diverse personalità del ciclismo lombardo e lecchese, come il membro del comitato regionale della FCI Lucia Trevisan e il presidente del comitato provinciale di Lecco Alessandro Bonacina, oltre che il sindaco Sabina Panzeri e il vice-sindaco Cristiano Pozzi.

L’incontro è stata anche l’occasione per festeggiare il ritorno alla presidenza, per il biennio 2024/25 – di Egidio Mainetti. Il nuovo consiglio direttivo sarà inoltre comporto dal vice-presidente Marzio Donghi, dai segretari Oreste Corti e Francesco Gianola e dai consiglieri Attilio Bombana, Davide Carsaniga, Marco Cavalli, Franco Corti, Matteo Crippa, Laura Gerosa, Renato Panzeri e Silvia Valsecchi, quest’ultima ex ciclista professionista, plurimedagliata, che ha mosso le prime pedalate nella società masnaghese.

L’UC Costamasnaga si presenterà al via della stagione forte di un nutrito numero di tecnici, sia per il settore strada che per quello mountain bike. Circa ottanta gli allievi presenti, suddivisi nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi.