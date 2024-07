Ciclismo. Successo a Costa Masnaga per la competizione Lombardia Giovani

Le gare nella pista ciclistica di Brenno, a partecipare anche gli atleti dell’UC Costamasnaga

COSTA MASNAGA – Nella pista ciclistica di Brenno, una location in mezzo al verde e alle Prealpi, si sono svolte le gare della Lombardia Giovani riservate ai giovanissimi nella quale hanno partecipato gli atleti dell’Uc Costamasnaga. Il Presidente Egidio Mainetti ha sottolineato che l’ambizione è quella che venga paragonata al Lombardia dei professionisti ed al Piccolo Giro degli U23.

“E’ una vera e propria festa del ciclismo giovanile, ben riuscita anche grazie alla collaborazione di molti. Dal punto di vista agonistico, l’Uc Costamasnaga si è aggiudicata il trofeo con la maglia indossata dal Direttore Sportivo per l’occasione Luciano De Capitani, davanti al Velo Club Sovico in seconda posizione e al Pedale Agratese in terza” commentano dal team dell’Uc Costamasnaga.

I risultati

G1M 1°Lorenzo Grigolin, 2° Nicolò Castagna, 3° Moreno Pietrella, 6° Mattia Stefanoni

G2M 1° Simon Gansca

G3M 4° Pietro Sala, 8° Riccardo Deriu, 9° Giorgio Terranova, 10° Tommaso Panzeri

G4M 3° Tobias Gansca, 4° Mattia Cariotti, 6° Francesco Viganò, 12° Christian Cavaleri

G4F 1° Sofia Tedesco, 2° Carolina Casiraghi

G5M 1° Riccardo Sala, 9° Giacomo Venturini, 12° Longoni Mirco

G5F 5° Giada Stefanoni

G6M 1° Francesco Riva, 2° Mattia Terranova, 6° Nicolò Panzeri

G6F 1° Arianna Pietrella