Ciclismo. Vittoria per l’Uc Costamasnaga a Cesano Maderno

Hanno partecipato piccoli atleti provenienti da tutta la Lombardia

CESANO MADERNO (MB) – Vittoria di squadra per l’UC Costamasnaga ciclismo sul circuito cittadino nel centro di Cesano Maderno a pochi passi da Palazzo Arese Borromeo nella quale hanno partecipato i piccoli atleti provenienti da tutta la Lombardia. Ne sono uscite batterie con gare molto veloci che non hanno lasciato spazio ad azioni solitarie ma che si sono risolte in volate combattute.

I risultati