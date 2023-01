Duathlon Cross di Annone: podi e debutti per la 3life

Si aggiudica la gara Michele Bonacina (Valdigne Triathlon)

Buone prestazioni per gli atleti della 3life, alcuni alla loro prima uscita agonistica

ANNONE – Una domenica all’insegna dello sport quella andata in scena nel cuore della Brianza per la prima edizione del Duathlon Cross di Annone organizzato dalla Spartacus Events di Renzo Straniero.

Classica formula duathlon con una prima frazione run di 3km seguiti da 15km di Mountain Bike lungo le sponde e i sentieri che circondano il lago e, a chiudere, gli ultimi 1500 di corsa verso il targuardo.

In una fredda ma soleggiata domenica sono poco meno di 80 gli atleti al traguardo.

A vincere è l’atleta di casa Michele Bonacina (Valdigne Triathlon) capace di completare il percorso in 45:07 con intertempi di 10.08, 29:24 e 5:56.

Classifica cortissima nelle primissime posizioni con il “sempreverde” Massimo Cigana (Maniro Triathlon) 2^ in 45:44′ e Matteo Sfregola (K3 Cremona) 3^ in 46:04.

Al via anche una nutrita truppa 3Life e non sono mancati podi di categoria e debutti.

Il migliore è Michele Gerosa, 23^ assoluto in 52:32 completando i primi 3km di corsa in 11:36, i 15 in MTB in 34:18 e gli ultimi 1500 metri in 6:39. Per Michele anche il secondo gradino del podio per la categoria M2. Poco dietro Oreste Alegi, specialista delle gare off-road, 53^ in 53:04 (12:00 -33:52 -7:13) e terzo M2.

Staccato di pochi minuti un debuttante con i colori 3Life: Giuseppe Annunziata, approdato in “nero-viola” dal Triathlon Lecco. Per lui tempo finale di 59:40 (13:52 – 37:22 – 8:26) che gli vale la 44^ posizione finale e il secondo posto M4.

Bravo anche Franz Franzoso che ha concluso la sua gara in 47^ posizione (8^ M2) con il tempo di 1:02:05 (13:59 – 39:43 – 8:24). Chiude il gruppo un altro debuttante 2023, Davide Mandelli, calolziese classe 1998. Per lui 51^ posizione finale in 1:03:33 (14:00 – 40:56 – 8:37). Debutto arricchito con il terzo posto S2.

Tra le donne gara dominata dalla giovanissima Noemi Bogiatto (Cuneo1198 Tri Team) che trionfa in 52:35 davanti a Vittoria Campana (Cy Laser Delta Tri) 2^ in 58:16 e a Giulia Sfregona (Frecce Bianche) 3^ in 1:00:25.

Casey Thompson chiude in quinta posizione assoluta a meno di un minuto da podio. Per lei intertempi di 13:38, 39:17 e 8:27. Il prossimo appuntamento con le gare Spartacus è fissato per domenica 26 febbraio con il Duathlon Sprint di Barzanò.