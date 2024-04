“Oggiono Corre”, torna la camminata promossa da Aido

L’appuntamento è per sabato 4 maggio

Camminata benefica per ricordare i donatori defunti

OGGIONO – Ad Oggiono si terrà la camminata FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti) non competitiva dal titolo “Oggiono Corre” promossa dall’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Midollo Osseo e Sangue) con la collaborazione organizzativa della società sportiva ASD Avis Oggiono. L’appuntamento è per sabato 4 maggio dalle ore 17.

L’evento si svolgerà in ricordo di tutti i donatori defunti e ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di organi, midollo osseo e sangue. La partenza è prevista dalle ore 17 alle ore 18 presso l’Oratorio di Oggiono, in Via Marconi. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: uno di 7 km e uno di 13 km. Entrambi i percorsi si snodano su strade miste di campagna e boschive.

Per informazioni è possibile contattare l’ASD Avis Oggiono al numero di telefono 338 342 2077.