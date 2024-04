Pallamano, attesa la partita tra Molteno e Teramo

Il match si svolgerà sabato 20 aprile alle ore 20

“Pensiamo alla nostra partita, rispettando l’avversario, e cercando di conquistare i due punti”

MOLTENO – Nel prossimo fine settimana, si giocheranno le partite valide per l’ultima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Silver. L’appuntamento è per sabato 20 aprile alle ore 20, dove il Salumificio Riva Molteno affronterà al PalaSangiorgio, il fanalino di coda del Lions Teramo, in una sfida che potrebbe valere molto per la formazione di mister Danilo Gagliardi.

“In primis – commenta il Direttore Sportivo Matteo Somaschini – pensiamo alla nostra partita, rispettando l’avversario, e cercando di conquistare i due punti. Anche perché giochiamo in casa, nell’ultimo match della stagione regolare, e quindi dobbiamo cercare di vincere questa sfida, soprattutto per i nostri tifosi”.

Guardando la classifica, il Salumificio Riva Molteno, attualmente, è quinto in classifica ed in base ai risultati che potranno accadere nell’ultima giornata, potrebbe riconquistare il quarto posto.

“Noi abbiamo l’obbligo di vincere. Non abbiamo altra scelta. In caso di sconfitta dei romagnoli, andremmo ad affiancare in classifica la stessa formazione del Romagna, ma con una migliore differenza reti, andremmo ad occupare il quarto posto in classifica. E si sa quanto sia importante questa posizione in chiave play off. Mister Gagliardi – conclude Somaschini – chiede alla squadra di non entrare in questi conti matematici, o pensare a cosa farà l’una o l’altra squadra. Pensiamo solo alla nostra sfida”.

Dopo tutte le considerazioni del caso, è doveroso rimarcare che il primo turno dei play off scatterà il 27 aprile con la prima sfida di andata. Il ritorno giovedì 2 maggio, e l’eventuale bella, domenica 4 maggio. I play-off coinvolgeranno le prime otto classificate al termine della regular season, si articolano in due turni semifinali e finali, mettondo in palio due promozioni alla prossima Serie A Gold.

Classifica: Camerano 37 pti, Tecnocem San Lazzaro 29, Romagna 28, Publiesse Chiaravalle 28, San Giorgio Molteno 26, Metelli Cologne 24, Genea Lanzara 20, Orlando Haenna 20, Verdeazzurro 15, Campus Italia 10, Re Borbone CUS Palermo 8, Lions Teramo 7.