Pallamano. Grande festa a Molteno con il “Torneo delle Scuole”

Coinvolti oltre 600 bambini tra gli 8 e gli 11 anni

“Un ringraziamento alla Parrocchia e al Comune di Molteno, per aver concesso l’utilizzo delle strutture”

MOLTENO – L’Handball Club San Giorgio Molteno, ha portato a termine il progetto scuole, durato tutto l’anno scolastico, coinvolgendo circa 800 bambini, tra gli otto e gli undici anni, 400 dei quali hanno partecipato ai tornei finali disputati nelle due ottime strutture di Molteno. Un incremento dei tesserati nel settore giovanile, probabilmente come mai visto prima a Molteno, che porterà nella prossima stagione, ad aumentare il numero di tecnici ed a cercare nuovi spazi per gli allenamenti.

La società moltenese è al lavoro da alcuni mesi per programmare al meglio questo importante progetto per la nuova stagione, anche in base ai dati forniti dal coordinatore del settore giovanile, Davide Campestrini insieme ad Alessandro De Angelis, ai quali la società porge un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrata. Peraltro, visto l’entusiasmo e la partecipazione all’evento del 21 aprile (ben 15 squadre di classe quarta e 12 di classe terza), si attendono tante nuove iscrizioni con gli Open Days che la società moltenese organizzerà prossimamente.

Tornando alla kermesse di domenica, abbinata ai festeggiamenti di San Giorgio, patrono locale, genitori, bambini, insegnanti, dirigenti scolastici, si sono tutti divertiti e al termine hanno tributato un plauso senza riserve all’iniziativa e allo svolgimento regolare in tutte le sue fasi. Per tutti i piccoli partecipanti una medaglia come ricordo della splendida giornata.

Per la categoria delle quarte anche quest’anno Costa Masnaga ha fatto la parte del leone, conquistando rispettivamente con “The Fireball” e “The Electonic Lion” prima e seconda posizione. Terza piazza per i “Leoni Infuocati” di Cassago Brianza. Vince il torneo delle terze “Uumpalumpa“, della Scuola Primaria S. D’Acquisto di Oggiono. Ai posti d’onore “I Falchi Neri” di Annone e “Le Pantere” di Oggiono (Scuola A. Diaz). A salutare e a complimentarsi con tutti i presenti anche il Presidente della Federazione regionale di pallamano Dott. Angelo Strada.

“Un particolare ringraziamento alla Parrocchia ed al Comune di Molteno, per aver concesso l’utilizzo delle strutture necessarie allo svolgimento di questo bellissimo evento. In oltre la società H.C. San Giorgio Molteno vuole ringraziare Angelo Rigamonti, in qualità di coordinatore di tutta la manifestazione, insieme a Gianni Breda responsabile del progetto Pallamano a scuola” commentano i membri della società H.C. San Giorgio Molteno.

Il sodalizio moltenese ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi: atleti, genitori, dirigenti, giocatori, allenatori, volontari, allo psicologo Dott. Stefano Colombo ed a tutto lo staff Media dell’H.C. Molteno Channel, per l’impareggiabile lavoro svolto.