Pallamano. Il Molteno è pronto a sfidare l’Haenna

Il match si disputerà sabato alle ore 20 al PalaSangiorgio

Il mister: “I ragazzi stanno facendo un grande lavoro, ed insieme stiamo valutando quali possono essere le strategie da mettere in campo”

MOLTENO – Il campionato di Serie A Silver si sta avviando verso la conclusione del girone di andata. Mancano ancora alcune sfide per capire chi possa essere l’immediata inseguitrice della capolista ed imbattuta Trieste.

Sabato 30 novembre si disputeranno gli incontri della nona giornata di andata con il Salumificio Riva Molteno, che avrà a disposizione, un turno casalingo, affrontando al Palasangiorgio, alle ore 20, l’Haenna, formazione che sta lottando per entrare nel discorso play off. Ospiti che arrivano da due sconfitte consecutive, e quindi, non possono permettersi altri passi falsi.

Il Molteno di mister Danilo Gagliardi, nelle ultime tre partite disputate, ha ottenuto una vittoria, un pareggio, ed una sconfitta. La squadra moltenese, nelle tre partite disputate al PalaSangiorgio, ha perso contro Trieste e Belluno, vincendo contro Romagna e Cologne.

E’ stato intervistato il mister Gagliardi per la presentazione del match contro la squadra siciliana.

Mister, prima di tutto il pareggio in Sardegna lo consideriamo un punto perso o un punto guadagnato?

“Devo dire un punto guadagnato perché abbiamo giocato contro una squadra attrezzata, di qualità, che corre molto, con valori individuali decisamente molto validi”.

E’ mancato qualcosa al team lecchese per poter vincere a Sassari?

“Il Molteno ha fatto la sua partita. Se vogliamo trovare qualche situazione negativa, allora metto davanti il fatto che dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati quando siamo davanti di qualche rete, e cinici, ad allungare il nostro gap”.

Parliamo dell’Haenna?

“E’ una squadra che sta crescendo molto. Hanno un centrale di grande rispetto, un ottimo giocatore. Mi piace la loro pallamano, e quindi, dobbiamo giocare una pallamano veloce e stare molto concentrati”.

Diciamo pure che il Molteno gioca per la vittoria?

“Deve essere così, ma bisogna sempre fare i conti con la squadra avversaria. Le partite si vincono anche in base come prepari la sfida e come ti alleni. I ragazzi stanno facendo un grande lavoro, ed insieme stiamo valutando quali possono essere le strategie da mettere in campo, per sorprendere l’Haenna, e vincere questa sfida. Ovviamente aspettiamo sempre i nostri tifosi, che ci danno una spinta davvero straordinaria”.

Classifica: Trieste 15, Belluno 10, Campus Italia 10, Salumificio Riva Molteno 9, Bologna 9, Carpi 8, Verdeazzurro 7, Haenna 7, Cologne 5, Lanzara 4, Mascalucia 4.