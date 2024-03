Pallamano. Il Molteno pareggia all’ultimo secondo

Grazie a uno splendido gol di Nicolò Garroni finisce col punteggio di 36-36

“Continuiamo il nostro percorso verso i play off, anche oggi è stato messo un altro tassello importante”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno targato mister Danilo Gagliardi, ha pareggiato 36-36 contro la formazione siciliana dell’Enna in un PalaSangiorgio tutto esaurito. Sesta giornata di ritorno della Serie A Silver.

Il Molteno, arrivava da quattro vittorie consecutive, ma questa volta il team moltenese ha sempre dovuto inseguire la squadra dell’Orlando Haenna, trovando il pareggio del 36-36 (16-19) proprio all’ultimo secondo, grazie a uno splendido gol di Nicolò Garroni.

Partenza scoppiettante degli ospiti che si portano subito sull’1-5, e di seguito, sul 3-8. Momento difficile per il Molteno, anche se la squadra di casa riesce a mantenere la giusta concentrazione per tenere il team siciliano sul -3.

Non cambia la situazione, nemmeno ad inizio ripresa, con Enna che mantiene un buon vantaggio durante tutto l’arco del secondo tempo. Sul 30-33, il Molteno, infila un break di 3-0 grazie alla rete di Bernachea e Redaelli: 33-33. I siciliani tengono sempre una rete di vantaggio, e sul fil di sirena, arriva la rete di Garroni, che sancisce il risultato sul 36-36. È un tripudio finale, che arriva direttamente dal pubblico moltenese e che diventa così l’ottavo uomo in campo.

“Partita davvero molto difficile e bisogna fare innanzitutto i complimenti alla squadra dell’Enna, che ha disputato veramente un’ottima partita, pagando qualcosa nel finale del match, periodo dove il Molteno è rimasto lucido e decisamente più reattivo” ha commentato Matteo Somaschini, Direttore Sportivo moltenese.

“Una brutta partenza. Un Molteno apparso nervoso, poco lucido nelle conclusioni e nelle giocate. La forza di questa squadra è stata il fatto che non ha mai mollato. Un plauso a Giacomo Redaelli, che ha preso in mano la squadra nel momento difficile della serata, supportato egregiamente dal giovane Cuzzupe’, dal capocannoniere Bernachea e da uno strepitoso Nicolò Garroni che ha realizzato l’ultima rete, all’ultimo secondo. Possiamo sicuramente dire che è un punto guadagnato, soprattutto in virtù dei risultati in questo weekend. Continuiamo il nostro percorso verso i play off, anche oggi è stato messo un altro tassello importante” ha sottolineato il Direttore Sportivo.

Salumificio Riva: Donadello, Garroni 9, Redaelli 8, Galizia, S. Colombo, Bonanomi, M. Colombo, L. Colombo 1, Cuzzupe’ 7, Bernachea 7, Riva, De Angelis 2, Taribello, Beretta, Campestrini 2, Randes.

Classifica: Camerano 31 pti, Tecnocem San Lazzaro 25, Salumificio Riva Molteno 22, Publiesse Chiaravalle 22, Romagna 20, Metelli Cologne 18, Genea Lanzara 18, Orlando Haenna 18, Verdeazzurro 12, Campus Italia 8, Re Borbone Cus Palermo 6, Lions Teramo 4.