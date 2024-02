Pallamano. Il Molteno si prepara per la trasferta a Palermo

La partita si svolgerà sabato 24 febbraio al campo Re Borbone Cus Palermo

Coach Gagliardi: “Il nostro obbiettivo è quello di vincere e di portare a casa i due punti”

MOLTENO – La squadra di Pallamano Salumificio Riva Molteno di Mister Gagliardi, si prepara alla trasferta in Sicilia per il Campionato di Serie A Silver con l’incontro della quinta giornata di ritorno che avverrà sabato 24 febbraio sul campo del Re Borbone Cus Palermo.

Decima posizione nella classifica generale per la squadra siciliana, mentre un grande balzo in avanti ha compiuto la squadra lecchese, che ha raggiunto la quarta posizione. La partita sul campo del Palermo certamente avrà molte insidie. La squadra siciliana nelle partite casalinghe, ha messo in difficoltà molte formazioni blasonate.

“Si, non ci nascondiamo. Il nostro obiettivo è quello di vincere, sviluppando il nostro gioco partita dopo partita, fare il massimo, e di conseguenza, portare a casa i due punti. E’ una formazione che sta lottando per la salvezza, per cui vincere a casa loro è fondamentale. Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, portando sempre rispetto per l’avversario. Loro cercheranno di mettere in campo la loro fisicità. Noi dobbiamo stare attenti sotto ogni aspetto tecnico ed agonistico”, commenta il Coach Gagliardi.

“Palermo è una buona squadra. Ben organizzata, ed esprime varie fasi di gioco. In casa esprimono il meglio di loro. Sappiamo che sarà una sfida difficile. Stiamo lavorando molto bene. Con grande attenzione, lavorando maggiormente sul settore difensivo”, spiega Gagliardi.

“Dobbiamo lavorare sempre, cercando di migliorare ogni giorno, per arrivare al nostro massimo livello, soprattutto in vista dei playoff. Sono a Molteno da circa quaranta giorni. Sono e siamo, nella prima parte del processo di crescita, sia a livello personale che di squadra. Sono molto felice delle risposte che i ragazzi mi danno quotidianamente. Ci sono alcuni aspetti in cui dovremo lavorare molto, per migliorare di partita in partita, ma so di avere a disposizione un gruppo fantastico, ed una dirigenza seria, attenta e professionale”, conclude il Mister Gagliardi.