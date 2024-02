Pallamano. Il Molteno vuole continuare la striscia di vittorie

Sabato sera al PalaSangiorgio la sfida contro l’Orlando Haenna

“Dobbiamo stare molto attenti e giocare la nostra miglior partita”

MOLTENO – Sesta giornata di ritorno della Serie A Silver con il Salumificio Riva Molteno impegnato tra le mura amiche del PalaSangiorgio (sabato alle ore 20) contro la formazione siciliana dell’Enna. Il Molteno di mister Danilo Gagliardi arriva da quattro vittorie consecutive, ma non si vuole certo accontentare, anzi, vuole cercare di conquistare la “manita” contro l’Orlando Haenna, compagine battuta all’andata 25-30.

Grande attenzione ci sarà anche sul capocannoniere della squadra oro-nero Thomas Bernachea, che nell’ultima giornata è balzato in vetta nella classifica marcatori con 134 reti. Certamente il giocatore moltenese vorrà rafforzare questa leadership, ma bisogna pensare alla partita e non sarà certo una sfida facile, contro una squadra che nell’ultimo weekend ha saputo battere la seconda forza del campionato, il San Lazzaro Bologna.

Abbiamo quindi intervistato il tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi, per la presentazione al match di sabato.

Partite favoriti, una situazione che può essere utile a livello psicologico?

“Sicuramente. Arriviamo da quattro vittorie consecutive e questa situazione ci aiuta tantissimo in un contesto di autostima e convinzione dei nostri mezzi. Però sappiamo che Enna viene da un ottimo momento di condizione e di risultati. Per cui dobbiamo stare molto attenti e giocare la nostra miglior partita, tenendo sempre alto il nostro livello di concentrazione”.

Come sta preparando questa sfida?

“Andiamo avanti con il nostro programma di lavoro, continuando a sviluppare il nostro nuovo modello di gioco, che ha bisogno di continuità e di precisione. Stiamo lavorando molto per un miglioramento tecnico-tattico a livello individuale”.

Quali sono le sue considerazioni sulla squadra dell’Orlando Haenna?

“Un’ottima squadra, sia a livello offensivo che difensivo e che esprime un gioco veloce e di qualità”.

Lato Molteno, quali sono stati i migliori dal suo arrivo e dove bisogna ancora lavorare?

“Innanzitutto sul gioco in attacco. La mia idea di gioco è stata quella di creare sin dall’inizio, uno sviluppo collettivo e veloce. Credo che, in questi due mesi, abbiamo fatto dei passi in avanti importanti in questo senso. Il duro lavoro paga, ed i risultati si vedono in campo. Dobbiamo dare continuità a questo modello di gioco, migliorando sia individualmente, ma anche rafforzando la collaborazione tra compagni ed i reparti”.

Coach sarà quindi importante vincere contro Enna?

“Questo è il nostro obbiettivo, ci teniamo a vincere sempre in casa, davanti al nostro splendido pubblico. Loro sono veramente il nostro uomo in più in campo. Dobbiamo cercare di continuare questo cammino, ed arrivare al meglio per le sfide dei play off”.