Pallamano, il Salumificio Riva Molteno si prepara alle sfide play-off

Il primo appuntamento è per sabato 27 aprile a Imola alle ore 19

“Dovremo rimanere concentrati per tutta la partita. Conosciamo il nostro potenziale e sappiamo bene cosa fare”

MOLTENO – Inizia la seconda parte della stagione 2023-2024 del campionato di Seria A Silver di pallamano, indubbiamente quello più importante, quanto decisivo. Sabato sera, infatti, si giocheranno le sfide dei play off per la promozione in Serie A Gold, con il Salumificio Riva Molteno di mister Danilo Gagliardi, nella classifica generale giunto in quarta posizione, che giocherà ad Imola contro la formazione di casa del Romagna, quinta classificata nella regular season.

Le sfide dei play off si disputeranno al meglio delle tre partite, con gara 2 ed eventuale gara 3 che si giocheranno al PalaSangiorgio di Molteno il 2 ed il 4 maggio.

L’intervista a Danilo Gagliardi

Mister, iniziamo nel chiederle come si preparano queste sfide dei play off.

“Partiamo dal presupposto che cambia poco, rispetto ad altre partite. Stiamo lavorando molto bene, effettuando vari esercizi e provando schemi. Sappiamo, che la prima partita, in casa loro, sarà molto importante, soprattutto sull’aspetto mentale. Vincere la prima sfida, può dare ulteriore convinzione per proseguire il cammino dei play off”.

Che partita sarà secondo lei quella tra Romagna e Molteno?

“Inizio con il dire che non esiste una squadra favorita in questi playoff. Tutto potrà succedere, a ciascuna squadra. Ci possono essere dei fattori, vedi anche la tensione e l’ansia di vincere, che potranno giocare brutti scherzi. Per quanto ci riguarda, dovremo rimanere prima di tutto concentrati, per tutta la partita. Conosciamo il nostro potenziale e sappiamo bene cosa fare“.

Cosa ci può dire per quanto concerne la formazione del Romagna?

“Il team del Romagna è una ottima squadra. Sia nel gioco in attacco che in fase difensiva. Formazione molto organizzata, e segue lo stile di gioco spagnolo del proprio allenatore. Posso dire che sicuramente sarà una bella sfida“.

Mentre il Molteno, come sta, attualmente sul piano fisico, atletico e mentale?

“Noi siamo pronti. Vogliamo dare il meglio per queste sfide dei play off, per cercare di ottenere il massimo. Nessuna scusa o considerazione particolare. Stiamo cercando di recuperare i giocatori che per precauzione non hanno giocato contro Teramo, ma posso dire che ho sempre a disposizione dei ragazzi fantastici, che ci mettono tanto impegno e sono molto motivati“.