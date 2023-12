Pallamano Molteno in cerca di riscatto nella sfida casalinga col Genea Lanzara

Dopo la bruciante sconfitta contro San Lazzaro Bologna, il Salumificio Riva vuole vincere

MOLTENO – Dopo la grande delusione per la sconfitta incassata contro il San Lazzaro Bologna, il Salumificio Riva Molteno è in cerca di un pronto riscatto nella sfida interna contro il Genea Lanzara, società di pallamano di Castel San Giorgio (Salerno). Il match, che si giocherà sabato al PalaSangiorgio di Molteno ore 16, sarà valido per la decima giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

La squadra di Dumnic attualmente si trova al 6° posto in classifica con 9 punti, precedendo di un solo punto la formazione campana, compagine che proprio due settimane fa riuscì ad annichilire il San Lazzaro. Sarà quindi l’ultimo impegno casalingo del 2023 per una formazione moltenese in cerca di vittoria davanti al proprio pubblico.

“La formazione del Genea Lanzara è composta da molti giovani che l’anno scorso militavano nella squadra del Campus Italia ed alcuni elementi di esperienza come Luigi Arena, giocatore che è attualmente al comando della classifica marcatori con 74 reti, senza dimenticare Alessandro Florio, che ha totalizzato 68 reti – ha detto il ds moltenese Matteo Somaschini -. Il Molteno purtroppo arriva da una bruciante sconfitta, oltre ad avere un’infermeria piuttosto affollata in questo periodo. Ci presenteremo comunque a questa sfida molto motivati e ambiziosi di dimostrare il vero valore della nostra squadra.

Una partita che vogliamo vincere per rimanere sul treno delle prime sei formazioni in classifica. Essendo poi l’ultima partita casalinga del 2023, tutta la squadra vorrebbe regalare un’importante vittoria da dedicare a tutti i nostri tifosi”.