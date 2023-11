Pallamano. Salumificio Riva Molteno punta al San Lazzaro: c’è attesa per il big match

La squadra moltenese vuole agguantare in classifica il team bolognese

Una sfida che non si preannuncia semplice, anche se il Molteno arriva da una scia positiva di risultati

MOLTENO – Terz’ultima giornata di andata del campionato di Serie A Silver, con il Salumificio Riva Molteno del tecnico Branko Dumnic, che dovrà affrontare al PalaSangiorgio (ore 20), la forte compagine del Tecnocem San Lazzaro Bologna, quarta forza del campionato. Obiettivo della formazione moltenese, è quello di conquistare i due punti, per poter affiancare in classifica il team bolognese. Ma non sarà una partita facile.

La compagine ospite arriva infatti da un momento difficile della sua stagione, considerato che la formazione di coach Fabbri ha subito due sconfitte consecutive contro Chiaravalle e Genea Lanzara. Il Molteno, invece, è decisamente in palla. Il gruppo moltenese del capitano Samuele Riva, arriva da quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio. Il Salumificio Riva si affiderà ovviamente al forte terzino Tomas Bernachea, giocatore che sta attraversando un’ottima condizione, ed attualmente nella top five in classifica marcatori (quarto con 61 reti realizzate Ndr). Il tecnico Dumnic ha preparato molto bene questa sfida, con il Molteno che vuole i due punti. Ma non sarà facile, come ci spiega il diretto sportivo Matteo Somaschini:

“Mi preme, in primis, come portavoce della società, di fare un grande in bocca al lupo al nostro giocatore Davide Tagni, che dovrà sottoporsi ad un intervento a causa dell’infortunio capitato lo scorso sabato a Chiaravalle. Purtroppo – afferma il Somaschini – la nostra infermeria, ha ancora alcuni giocatori che stanno cercando di recuperare per il match di sabato. Non deve certo essere una scusante, perché il Molteno ha una rosa di 20 giocatori, tutti di grande spessore e di pari livello, tutti pronti per dare il massimo in campo, ed a mettersi a disposizione del mister. Detto questo, per quanto concerne i prossimi avversari del Molteno, non sono da certo da sottovalutare, anche se arrivano da due sconfitte consecutive. Il team del San Lazzaro, arriverà a Molteno per cercare di cambiare questo trend. Avremo il fattore campo a nostro favore, con i nostri splendidi tifosi a sostenere tutta la squadra. Sappiamo che è un momento importante della stagione e nello stesso tempo siamo consapevoli che non possiamo perdere punti per rimanere agganciati al treno di squadre in testa alla classifica. Sei squadre racchiuse in soli quattro punti, ed otto formazioni, nello spazio di sei punti. Abbiamo quindi grande rispetto del San Lazzaro, formazione che tra l’altro vanta giocatori di grande esperienza e capacità tecniche, come i terzini Jonas Mathà e l’ex azzurro Riccardo Stabellini, nonché Michele Rossi anche lui portiere di grande fama e per anni tra i pali della porta della nazionale maggiore”.

“Il Molteno – conclude Somaschini – pur con i tanti infortuni accaduti, sta attraversando un buon periodo a livello di risultati. Abbiamo una squadra composta da un ottimo gruppo, che cerca di superare qualsiasi difficoltà. Per questo, sabato affronteremo questa sfida al massimo delle nostre potenzialità”.