Pallamano, Seria A. Intervista al capitano del Molteno Samuele Riva

L’analisi del campionato appena concluso

MOLTENO – “È sicuramente un onore rappresentare la squadra del mio paese, in cui gioco da sempre. Un orgoglio”. E’ questo il biglietto da visita del capitano Samuele Riva (classe 1998) del Salumificio Riva Molteno. Sono parole rilasciate da chi ha sempre creduto nel progetto, e chi, sente il privilegio di rappresentare, in giro per l’Italia, un piccolo comune della provincia di Lecco, dove è cresciuto e ha iniziato a giocare a pallamano.

Di seguito l’intervista del capitano Samuele Riva per commentare il campionato appena concluso.

L’intervista

Samuele, da capitano del San Giorgio Molteno, come giudichi questa stagione, sotto l’aspetto umano, come gruppo a livello di impegno, comportamentale e rispetto?

“Come sempre, da quando gioco, è stata un’ottima stagione, sia a livello di risultato, e come espressioni di quei valori che Lei mi ha posto. Il nostro è un gruppo variegato composto da giocatori-lavoratori, giocatori-studenti e professionisti. È un gruppo molto unito e non fa mai mancare il proprio impegno facendo anche, durante il corso di tutta la stagione parecchi sacrifici”.

Come giudichi la tua stagione?

“Non è stata la mia stagione migliore, ma comunque sono contento. Ho avuto un piccolo infortunio a metà campionato che mi ha tenuto lontano dal campo di gioco per un mese. Però la posso ritenere una stagione positiva, soprattutto per i risultati ottenuti con la squadra”.

Invece come è stata secondo te la stagione del Molteno?

“Una buonissima stagione. Siamo partiti con l’obiettivo di qualificarci ai play-off e siamo arrivati a due vittorie dalla promozione in Serie A Gold. È stata una stagione difficile, in un campionato nuovo e caratterizzata da un inizio un po’ contratto. Diversi infortuni e da un cambio di allenatore. Siamo comunque stati bravi a reagire a questi fattori, e partita dopo partita, recuperare diversi punti alle squadre avversarie”.

Ti aspettavi qualcosa di più da questa stagione?

“Non avevo particolari aspettative, essendo un campionato nuovo. Si poteva però immaginare, come poi si è poi rivelato, un campionato molto equilibrato, dove ogni partita era incerta e dove chiunque poteva vincere qualsiasi sfida. È stato molto bello girare l’Italia e giocare con squadre mai affrontate prima”.

Troppo forte Camerano per Molteno?

“Camerano è una grandissima squadra per la categoria. Ha stravinto la regular season, dimostrando una continuità nei risultati che nessuno è riuscito ad eguagliare. Nei playoff si sono presentati al meglio e hanno dimostrato la loro forza sul campo. Noi, a differenza della regular season, abbiamo fatto molta più fatica a metterli in difficoltà, sia per qualche demerito nostro, ma soprattutto per meriti loro”.

Un tuo giudizio invece sullo staff tecnico ed il mister Gagliardi?

“Un ottimo giudizio. Con Danilo ci stiamo trovando molto bene. E’ un coach con un bagaglio tecnico/tattico immenso, ed è molto bravo a toccare le corde giuste per motivarci. Con il suo arrivo è cambiato il nostro modo di giocare, portando più velocità ed inserendo un ‘nostro’ stile di gioco. Per la nuova stagione, iniziando la preparazione con lui, avrà sicuramente la possibilità di incidere ancor di più sul nostro stile di gioco”.

E per la prossima stagione cosa ti aspetti?

“Di continuare nel processo di crescita iniziato quest’anno. Abbiamo una buonissima rosa, composta da giocatori che ogni anno acquisiscono sempre più esperienza e dei giovani molto promettenti. Abbiamo tutte le carte in regola per toglierci delle soddisfazioni. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri tifosi, che sono stati immensi nel sostenerci ed ovviamente i nostri sponsor e chi lavora per questo progetto e per questa straordinaria società“.