Prima prova del Campionato Brianzolo, 350 atleti in gara a Oggiono

Nei Seniores successo del Falco Davide Perego

L’11 febbraio seconda prova a Carate Brianza

OGGIONO – Con in organizzazione dell’Asd Avis Oggiono, sabato pomeriggio, è iniziato il Campionato brianzolo di corsa campestre. Prima gara per le categorie dagli SM50 in su con 156 atleti su 6km. Dagli Juniores maschile e in tutte le gare femminili in 65 atleti su 3km e all’ultima gara dai Seniores fino agli SM45 134 atleti e 6km.

Per i Falchi Lecco vince Davide Perego nei Seniores

Davide Perego dei Falchi vince in 18’41” davanti a Maurizio Vanotti (SM35) in 18’45” per l’Atl Paratico e al 3° posto Alessandro Riva in 18’53” per il Malonno. Al femminile vince Laura Nardo (SF35) in 9’39” per la Pol Pagnona, seconda Nikolaeva Dayana Aleksova in 11’10” per la Atl Brescia e 3^ Marina Ripamonti 11’14” per la Pol Team Brianza Lissone.

I podi

Juniores f: 1^ Lara Oltolini 11’44” (Atl Andromeda), 2^ Sofia Monguzzi 13’26” (Team Lombardia).

Promessa f: 1^ Serena Mancuso 11’51” (Atl Andromeda), 2^ Nadia Corti 12’33” (Atl 42195 Blu Frida), 3^ Alfonsina D’Auria 17’19” (Us Milanese)

Seniores f: 1^ Nikolaeva Dayana Aleksova 11’10” (Atl Breascia), 2^ Martina Ripamonti 11’14” (Pol Team Brianza Lissone), 3^ Irene Girola 11’25” (Osa Org Sportiva).

SF35: 1^ Laura Nardo 10’50” (Pol Pagnona), 2^ Letizia Gaffuri 12’50” (Gruppo Ethos Running), 3^ Maria Chiara Martinelli 13’43” (Asd Marciacaratesi).

SF40: 1^ Cinzia Cucchi 11’20” (Asd Castelraider), 2^ Lia Tavelli 11’26” (Atl Lonato), 3^ Antonella Sirtori (Als Cremella).

SF45: 1^ Monica Vagni 11’22” (Atl Paratico), 2^ Giovanna Terraneo 11’54” (Asd Marciacaratese), 3^ Debora Benedetti 11’53” (Team Pasturo).

SM50: 1^ Nadia Calvi 11’47” (Atl Paratico), 2^ Sonia Turrini 13’57” (Gs Avis Seregno), 3^ Maria Mornata 14’11” (Athletic Team Lario).

SM55: 1^ Daniela Gilardi 12’46” (Sev Valmadrera), 2^ Angiola Conte 12’50” (Atl 3V), 3^ Marilena Fabri 13’45” (Atl Rovellasca).

SM60: 1^ Lotes Donzilla Cardoso 13’11” (Cruppo Ethos Running), 2^ Stefania Manini 15’13” (Virtus Groane), 3^ Irene Tintori 16’45” (Gs Avis Seregno).

Juniores m: 1° Jacopo Turra 9’39” (Runway Milano), 2° Daniele Corti 10’35” (Atl 87 Oggiono).

Seniores m: 1° Davide Perego 18’41” (Falchi Lecco), 2° Alessandro Riva 18’53” (Us Malonno), 3° Antonino Lollo 18’57” (Gp Parco Alpi Apuane).

SM35: 1° Maurizio Raimondi Vanotti 18’45” (Apl Paratico), 2° Marco Broggi 19’13” (Daunia Running), 3° Moreno Sala 19’56” (Gsa Cometa).

SM40: 1° Andrea Santambrogio 20’01” (Gsa Cometa), 2° Manuel Sella 20’30” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Matteo Arrigoni 20’44” (Gsa Cometa).

SM45: 1° Simone Paredi 19’09” (Atl Pidaggia 1528), 2° Mauro Previtali 20’09” (Cus Bergamo), 3° Mauro Arnoldi 20’17” (Cus Bergamo).

SM50: 1° Stefano Rigamonti 20’59” (Us San Maurizio), 2° Claudio Manzoni 21’04” (Atl Paratico), 3° Felice Piantanida 21’25” (Soc Escursionisti).

SM55: 1° Marco Premoli 20’57” (Atl paratico), 2° Costantino Simonetta 21’06” (Falchi Lecco), 3° Massimo Figaroli 21’23” (Cba Cinisello Balsamo).

SM60: 1° Roberto Masciadri 23’11” (Osa Org Sportiva), 2° Paolo Bonacina 23’59” (Pol Pagnona), 3° Maurizio Cappa 24’26” (Gruppo Ethos Running).

SM65: 1° Pier Alberto Tassi 23’23” (Atl Di Lumezzane), 2° Giuseppe Cerizza 24’29” (Gp I Gamber), 3° Domenico Belluschi 26’14” (Pol Dimica Potenter).

SM70: 1° Aurelio Moscato 24’09” (Pol Lib Cernuschese), 2° Giovanni Carlo Biffi 26’23” (Osa Org Sportivi), 3° Giovanni Civillini 28’20” (Sev Valmadrera).

Seconda prova l’11 febbraio ad Agrate Brianza

La 2^ prova si disputerà l’11 febbraio ad Agrate Brianza, la 3^ prova il 25 febbraio a Monza, 4^ prova il 4 marzo a Desio e 5^ prova il 18 marzo a Carate Brianza.