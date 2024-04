Rugby femminile. Grande successo per la sfida di rugby femminile a Oggiono

Primo match della storia di Rugby a 15 femminile in provincia di Lecco

Partita senza storia: il CUS Milano ha vinto 65-0 contro il Groningen

OGGIONO – Sabato 30 marzo l’Oggiono Rugby Club ha organizzato una partita di rugby femminile per inaugurare il nuovo campo che la società ha ricevuto in dotazione dal Comune presso il centro sportivo “De Coubertin” di Oggiono. La sfida è stata tra le “Erinni” – formazione legata al CUS Milano – e la squadra olandese “Lady bears” di Groningen.

Sia le meneghine che le olandesi sono formazioni storiche, che militano nella massima serie dei rispettivi campionati nazionali. La partita tra le due formazioni si è rivelata senza storia, con il CUS Milano che ha dominato il match, vincendo col punteggio di 65-0. Tra le file delle vincitrici da segnalare la presenza della lecchese Laura Barachetti, capitano della formazione.

Come da tradizione rugbistica, la giornata è terminata con un fantastico “terzo tempo” nella Club House a disposizione della squadra oggionese.

“Sabato è stato un evento importante per noi e per la città di Oggiono, ospitando la prima partita internazionale di rugby a 15 femminile della storia della provincia di Lecco – dichiara il presidente dell’Oggiono Rugby Club Romeo Dell’Oro – è stato un giorno di festa e un evento che ha dato visibilità anche al lavoro fatto. Ringrazio il CUS Milano, con cui abbiamo una collaborazione e in cui giocano alcune delle nostre ragazze. Crediamo molto nel progetto femminile e lavoriamo tantissimo per portare avanti anche quello maschile. Ringrazio anche il sindaco Chiara Narciso, gli sponsor che ci hanno sostenuto e le giocatrici olandesi. Speriamo sia il primo di numerosi eventi”.