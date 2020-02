Sirtori. Domenica 9 febbraio si corre il 42° trofeo Ambrogio Longoni

6, 12 o 18 Km… gara non competitiva per “tutte le gambe”

Als Cremella e df-Sport Specialist in cabina di regia

SIRTORI – Il Trofeo Ambrogio Longoni, intitolato al padre di Sergio Longoni, è un appuntamento storico per il territorio brianzolo: dal 1978, anno della nascita della manifestazione, ad oggi, l’evento è molto atteso dagli appassionati di running e walking che possono contare su percorsi di diverse lunghezze. L’evento è frutto dell’organizzazione dell’Associazione Liberi Sportivi di Cremella e df-Sport Specialist: un connubio storico per un evento che ogni anno richiama un numero sempre maggiore di persone, se ne contano circa duemila a ogni edizione.

La manifestazione podistico ludico motoria non competitiva è a passo libero e prevede tre percorsi di 6, 12 e 18 km che si snodano nei dintorni di Sirtori, in parte su strada asfaltata, e in parte sui sentieri del Parco del Curone. La partenza è libera, dalle 8 alle 9, dal negozio di Bevera di Sirtori e l’arrivo, con chiusura della manifestazione, entro le ore 13.

Il contributo di partecipazione prevede due quote: 7 euro con riconoscimento e 2,50 euro senza riconoscimento (per i soci non Fiasp maggiorazione di 0,50 euro). Le iscrizioni, per i gruppi sportivi, si chiudono sabato 8 febbraio alle ore 21, mentre per i singoli domenica mattina alle ore 9. Per le iscrizioni: www.alscremella.it.