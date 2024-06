Stagione scintillante per la ASD Viribus Unitis

BOSISIO PARINI – La ASD Viribus Unitis di Bosisio Parini chiude la stagione con risultati eccezionali, confermandosi come una realtà sportiva di grande rilievo. La società, che vede un crescente numero di atleti-allievi entusiasti, ha ottenuto importanti successi sia nella pallanuoto che nel nuoto, dimostrando l’alto livello tecnico raggiunto e la qualità del lavoro svolto dagli allenatori.

Pallanuoto: un’annata di successi

La sezione pallanuoto della Viribus Unitis ha registrato risultati straordinari nelle diverse categorie:

Under 13 : vicecampioni serie A1

: vicecampioni serie A1 Under 11 : 3° classificati serie A1

: 3° classificati serie A1 Under 15 : 5° classificati serie A1

: 5° classificati serie A1 Under 17 : 3° classificati serie A2

: 3° classificati serie A2 Under 19: 1° classificati serie A2, promossi in A1

Questi risultati testimoniano non solo il talento e la dedizione degli atleti, ma anche l’impegno e la competenza degli allenatori. La coesione e la partecipazione di atleti e famiglie hanno contribuito alla crescita agonistica e valoriale dell’associazione, creando un ambiente positivo e stimolante.

Anche la sezione nuoto ha vissuto una stagione ricca di soddisfazioni con la partecipazione a tutte le prove regionali con le categorie Esordienti A e B; la presenza con 16 atleti al Meeting Nazionale di Loano (7-8-9 giugno), dove sono stati ottenuti ottimi risultati, e ancora numerosi atleti qualificati per le finali dei campionati regionali FIN e l crescita significativa dei giovani atleti Esordienti C e Propaganda, partecipanti al Trofeo Nati per Nuotare.

“Questi risultati – spiegano dall’associazione – sono il frutto di anni di lavoro e dedizione, sia da parte degli allenatori che degli atleti. L’associazione ha costantemente raccolto frutti in termini di risultati sportivi e, soprattutto, di crescita personale e educativa attraverso lo sport”.

Ora è il momento di festeggiare la chiusura della stagione. Dalla categoria Baby ai Master di nuoto e pallanuoto, tutti gli atleti si godono una meritata pausa estiva, pronti a ripartire con entusiasmo alla prossima stagione.

Per chiunque desideri avvicinarsi a questa vivace realtà sportiva, è possibile contattare il numero 031877932. I referenti sono Domenico per la pallanuoto, Alessandro per i corsi di nuoto, e Eugenio o Rosa per i gruppi agonistici di nuoto.