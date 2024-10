Basket DR3. Olginate mangia i Bolliti, Aurora ko

Gran vittoria esterna per la NPO ad Almenno

L’Aurora dura un tempo contro Treviolo

ALMENNO – Grande prestazione per la NP Olginate di coach Stefano Cattani. La formazione lariana ha interrotto la striscia positiva dei Bolliti, espugnando il campo di Almenno col punteggio di 72-75, lo stesso campo dove la Gimar Lecco aveva subito una netta sconfitta un paio di settimane fa.

La partita è stata in equilibrio, ma il primo tempo se lo sono portati a casa i padroni di casa, con un vantaggio minimo (36-31).

Il match si ribalta nella seconda frazione: con un terzo quarto da 25 punti gli olginatesi prendono il comando del match e si lanciano verso una vittoria col punteggio di 72-75.

“Faccio i complimenti alla squadra perché ha saputo mantenere sempre la giusta concentrazione anche nel finale di partita, trovando i punti vittoria grazie ad una precisa e veloce azione corale – dichiara il coach – c’è sempre da lavorare ma vincere sul campo di Almenno ha un significato per la squadra e per il nostro campionato. Abbiamo anche alzato la percentuale al tiro. Vittoria importante.”

BOLLITI ALMENNO – NP OLGINATE 72-75

PARZIALI: 20-15; 36-31; 53-56

OLGINATE: Brambilla 3, Balossi 3, Pensotti 10, Losa 18, Motta 15, Grilli, Panzeri 2, Manzoni 4, Rusconi 15, Milani 3, Mattavelli 2. Bonacina n.e. All Cattani.

CALOLZIOCORTE – Nettissima sconfitta casalinga per l’Aurora San Francesco contro il Treviolo. I ragazzi di coach Guy Kaho hanno perso di oltre quaranta punti.

Il primo tempo non faceva presagire una tale débâcle per la formazione lecchese. Dopo venti minuti a basse percentuali, il punteggio era di 18-23 in favore dei bergamaschi.

Purtroppo per i lecchesi, gli ospiti hanno trovato con continuità il fondo della retina nella ripresa – al contrario dei padroni di casa – mettendo nel cesto cinquanta punti complessivi e vincendo col punteggio di 30-73.

“La nostra difesa ha tenuto bene per tutto il primo tempo – dichiara il dirigente Marco Cantini – nel terzo quarto gli aggiustamenti offensivi degli ospiti e le nostre basse percentuali hanno fatto la differenza”.

AURORA SAN FRANCESCO – TREVIOLO 30-73

PARZIALI: 10-12; 18-23; 25-45

LECCO: Diagne 10, Angeli G. 6, Ravasio 6, Molinari 2, Gianoli 2, Franzolini 2, Corti 2, Paruzzi, Rossi, Salvalaggio, Scala. All. Kaho