Basket DR3. Olginate, venerdì 11 ottobre si comincia

La squadra esordirà sul campo di Galbiate

“Affronteremo una squadra esperta e coesa” dichiara coach Cattani

OLGINATE – Inizia venerdì 11 ottobre sul campo della GS Due VI Galbiate il campionato di Serie DR3 della NP Olginate. La squadra di coach Stefano Cattani, neopromossa dopo aver vinto lo scorso anno la DR4, si appresta ad affrontare un campionato non semplice.

“Non conosco bene la formazione galbiatese, quello che so è che affronteremo una squadra esperta e coesa, che conosce già il campionato, a differenza nostra, visto che arriviamo dalla D4 – dichiara coach Cattani – purtroppo dovrò valutare le condizioni di alcuni miei giocatori, colpiti da attacchi influenzali e qualche acciacco. Valuteremo all’ultimo ogni tipo di situazione riguardante condizione ed infermeria”.

Il test contro Galbiate sarà importante per capire il reale valore della squadra. “Abbiamo l’obbligo di scendere in campo con la giusta cattiveria agonistica. Sarà il campo a sancire il risultato, ma sicuramente capiremo se possiamo competere con alcune formazioni qualificate ed esperte, o affidarci ad altre sfide per cercare di conquistare dei punti”

La settimana successiva, venerdì 18 ottobre, la formazione olginatese esordirà al PalaRavasio in un altro derby, quello contro i Rhinos Robbiate. La formazione brianzola è ripartita direttamente dalal DR3 – proprio come il Basket Lecco – dopo otto anni senza una squadra senior.