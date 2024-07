Bmx Garlate. Due maglie tricolori e due bronzi ai Campionati Italiani

Protagonisti Marco Radaelli e Martino Caslini

Gare svolte a Rivignano in provincia di Udine

RIVIGNANO (UD) – Il Team Bmx Garlate arricchisce il bottino conquistato nella prima giornata dei Campionati Italiani di Bmx e Cruiser a Rivignano in provincia di Udine. I giovani talenti lecchesi hanno collezionato due maglie tricolori a firma di Marco Radaelli e Martino Caslini, oltre alle due medaglie di bronzo conquistate nella prima giornata.

Nella seconda giornata di gare, Radaelli ottiene un secondo tricolore conquistando il successo nella prova riservata agli Under 23. Doppia medaglia di bronzo rispettivamente per Martino Caslini (esordienti 2) e Tommaso Bravi (esordienti 1). Ottimi piazzamenti anche per Lorenzo Mazzoleni (esordienti 1) giunto quarto alle spalle del compagno di squadra Bravi, con Ryan Motta (G1 7 anni) al quinto posto e Davide Gatti (G4 10 anni) al settimo posto. Quinto posto di Matteo Bravi tra gli Junior (17/18 anni).

“E’ stato un fine settimana incredibile – commenta Marco Radaelli – Tornare a vincere è una grande soddisfazione e mi rende ancora più felice la buona forma dimostrata in questi giorni”.