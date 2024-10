Bmx. Gran finale del Circuito Italiano a Verona

Chiusura della stagione: un’analisi dei risultati e delle esperienze della Bmx Garlate

VERONA – La stagione di corse della Bmx si è conclusa con successo, dopo le due prove disputate a Verona, che hanno segnato la chiusura del circuito italiano. Il regolamento 2024 ha introdotto importanti novità: a differenza degli anni precedenti, non è stato previsto lo scarto del peggior risultato. Tuttavia, per compensare questa modifica, il punteggio dell’ultima gara ha assunto un valore doppio, rendendo ancora più cruciale la performance finale.

In un circuito articolato su dodici gare per le categorie challenge e otto per quelle Pro, la chiave per il successo è stata la costante partecipazione e un rendimento omogeneo nel corso della stagione. Con un mix di determinazione e abilità, gli atleti hanno dato vita a gare emozionanti, rendendo questa edizione memorabile per tutti gli appassionati.

Grazie a queste doti, la Bmx Garlate celebra il secondo posto di Martino Caslini, un risultato eccellente, insieme ad altri sette piloti che hanno conquistato un posto nella top ten (incluso Marco Radaelli, ndr). È importante sottolineare anche il secondo posto di Marco Radaelli nella fascia Under 23, nonostante fosse in competizione nella categoria Open; ha chiuso il circuito al quinto posto, dimostrando grande resilienza nonostante l’infortunio subito.

Complessivamente, il 2024 non è stato l’anno migliore per i verde blu garlatesi di Andrea Radaelli, che chiudono la stagione italiana all’ottavo posto nelle classifiche a squadre Giovanissimi e Generale. Le assenze prolungate di alcuni rider a causa di infortuni hanno sicuramente influenzato i risultati, ma è fondamentale anche aumentare la partecipazione alle gare per migliorare la posizione in classifica.

I risultati degli atleti

OPEN: 5^ Marco Radaelli

JUNIOR (17/18 ANNI): 8^ Matteo Bravi

ALLIEVI (15/16 ANNI): 13^ Alex Gilardi, 14^ Davide Cattaneo, 40^ Giorgio Valsecchi, 47^ Daniele Biffi, 64^ Jarno Roveda

ESORDIENTI II (14 anni): 2^ Martino Caslini, 28^ Riccardo Cornaggia, 43^ Giacomo Zangani, 45^ Simone Bonacina, 50^ Carlo Colombo

ESORDIENTI I (13 ANNI): 8^ Matteo Raccagni, 10^ Lorenzo Mazzoleni, 13^ Tommaso Bravi, 53^ Gabriele Borelli, 55^ Giacomo Festa

OPEN DONNE (+15 ANNI): 6^ Elisa Magni

MASTER 17+: 33^ Leonardo Scarpa

CRUISER UNDER 40: 7^ Giorgio Valsecchi

CRUISER OVER 40: 25^ Marco Tavola, 28^ Matteo Laddaga, 34^ Massimiliano Colombo

G6 (12 anni): 24^ Marco Balestrazzi, 34^ Francesco Caslini, 45^ Alessandro Maria Brini

G5 (11 anni): 17^ Logan Brioschi Pistoia, 35^ Gabriele Gamba, 48^ Edoardo Panza

G4 (10 anni): 9^ Davide Gatti, 11^ Pietro Tavola, 13^ Mattia Morello, 22^ Achille Sancassani, 29^ Gabriele Cattaneo, 34^ Filip Saganiak, 39^ Sebastian Laddaga, 42^ Diego Casiraghi, 59^ Alessio Colombo

G3 (9 anni): 17^ Leonardo Martis, 24^ Amelia Radaelli (seconda tra le girls), 41^ Guido Di Feo, 42^ Samuel Testa, 43^ Raul Fumagalli

G2 (8 anni): 24^ Mattia Accusato, 32^ Paolo Dell’Acqua

“Un sentito grazie a tutti i piloti, ai tecnici, agli accompagnatori, ai genitori e agli sponsor per aver rappresentato con orgoglio i colori della Bmx Garlate nel prestigioso e affascinante Circuito Italiano Bmx e Cruiser” concludono i membri del team Bmx.