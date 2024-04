Coppa Europa: in Belgio Radaelli del Team BMX Garlate è 3°

A Zolder splendida performance del lecchese

Brutto infortunio per Gabriele Cattaneo: frattura del polso

ZOLDER – Un lungo ponte pasquale, agonisticamente parlando, decisamente agrodolce per la società garlatese Team BMX impegnata a Zolder (Belgio) per le gare internazionali valide per la terza e quarta tappa del circuito di Coppa Europa.

Si inizia con il brutto infortunio capitato a Gabriele Cattaneo che è costretto ad alzare bandiera bianca, con un verdetto decisamente pesante per il lecchese inserito nella fascia Boys 10: frattura del polso.

Nella prima giornata di gare, quelle di sabato, il bilancio per il team garlatese non è certamente soddisfacente. L’ex campione del mondo Junior, Marco Radaelli, esce agli ottavi (dopo aver vinto qualificazione e sedicesimi di finale), nella gara riservata agli Under 23, mentre Davide Cattaneo, lascia la competizione internazionale ai sedicesimi di finale. Nella stessa categoria Boys 15/16 anni Alex Gilardi esce subito nella manche di qualificazione.

Nella giornata di Pasqua, invece, splendida performance di Marco Radaelli con carattere e determinazione. Il garlatese conquista un brillante terzo posto, giungendo alle spalle dell’olandese Jason Noordam ed il francese Alexis Pieczanowski.

Alex Gilardi e Davide Cattaneo eliminati nelle manches di qualificazione. Buona la prestazione di Martino Caslini (Boys 14) uscito per un soffio (giungendo quinto) ai quarti di finale.

Nel giorno di Pasquetta, infine, a difendere i colori della Bmx Garlate, Martino Caslini archivia la sua esperienza a Zolder chiudendo quinto nella sua batteria dei quarti di finale.