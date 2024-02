Da Olginate… al primo oro mondiale per lo skateboard italiano

Successo per la nazionale italiana che si allena sulla strada per Consonno

Stefano Barbizzi, brianzolo di Limbiate, porta in trionfo i colori azzurri

OLGINATE – Dal 22 al 25 febbraio si sono disputati i Downhill Skateboarding e Street Luge Championship sui 2.300 m del tracciato tropicale di Tagaytay nelle Filippine. Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale Italiana di Skateboard Downhill vince una

medaglia d’oro ad un mondiale world skate.

Con una tecnica precisa e una solida esperienza sulle spalle Stefano Barbizzi, brianzolo di Limbiate, porta in trionfo i colori azzurri. Dopo le giornate di prove e qualifiche, nelle batterie di gara l’atleta italiano mantiene una conduzione sempre in testa piazzandosi davanti agli altri 3 atleti (USA, Spagna, Francia) nella finale. Si taglia il traguardo in testa

con tutto il team Italia a esultare.

Degni di nota sono anche gli altri risultati degli azzurri. Tutti gli atleti italiani si qualificano alla fase finale, 4 atleti proseguono ai 16esimi e Bernardo Iandelli va avanti e per pochi

metri non riesce a passare ai quarti qualificandosi 12esimo nel ranking mondiale. Si distingue al suo esordio in nazionale, Marco Zeni classe 2004, piazzandosi ottavo nella crono e uscito dalla gara trovandosi in una difficile batteria proprio contro due atleti arrivati alla finale.

Un successo che arriva da più di 10 anni di impegno e perseveranza partecipando ad eventi e allenamenti presso Consonno Dh Spot, sulla strada per Consonno. Dal 2017 la strada che da Olginate porta al Borgo Fantasma, con un’ordinanza comunale, è diventata ufficialmente l’unica strada autorizzata in Italia e in Europa per la pratica del longboard

(skateboard downhill).

Lo spot di Consonno, regolamentato dall’associazione Olginatese Sbanda Brianza e dal

regolamento tecnico FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), è un supporto fondamentale per mettere in condizione gli atleti di crescere e migliorarsi in vista degli eventi e gare. Tutti i sabati numerosi atleti da tutto il nord Italia, e non solo, si ritrovano per allenarsi e imparare le tecniche migliori per affrontare le curve in discesa sullo skateboard.

Da alcuni anni, oltre alle attività del sabato, Sbanda Brianza organizza il famoso Ghost Town Freeride, quest’ anno il 22-23 giugno, che richiama i più forti rider da tutto il mondo. In vista della primavera/estate 2024 l’associazione, che oltre allo sport si prende cura anche del luogo, organizzerà nuovi eventi da maggio a ottobre con l’apertura del bar

e del paese e diverse curiose attività tutte da scoprire (www.sbandabrianza.com).

Matteo Dell’Orto, CT della nazionale italiana e presidente proprio di Sbanda Brianza commenta: “Una vittoria da campione quella di Stefano, che afferma l’importanza di dare la possibilità agli atleti di mettersi in gioco in spazi dedicati ed eventi che diano ampio respiro alla cultura di questo sport per poter fare squadra”. Nei prossimi mesi il team ITSB di Skateboard Downhill, sarà impegnato nella partecipazione a eventi e allenamenti mirati per mettersi in gioco ai World Skate Games 2024 sul tracciato di casa di Tortoreto in Abruzzo.