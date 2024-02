Garlate. Marco Radaelli terzo in Coppa del Mondo di BMX

Il rider di Garlate sale sul podio a Brisbane in Australia

Un ottimo inizio di stagione

GARLATE – Eccellente risultato ottenuto dal rider di Garlate Marco Radaelli alla prova di Coppa del Mondo di bmx con il circuito Uci che ha fatto tappa in Australia in quel di Brisbane sabato scorso.

L’azzurro porta a casa un ottimo terzo posto, in un finale alquanto particolare. Il lecchese arriva in finale e ha gareggiato con pista bagnata e sotto la pioggia.

Partenza brillantissima di Marco che per un attimo si prende anche la seconda piazza. Poi per evitare un contatto, Radaelli, è costretto ad allargare traiettoria, ritrovandosi così quinto. Il ragazzo trova subito però la quarta piazza. Incredibile gli ultimi metri, con l’australiano Callum che arriva decisamente scomposto agli ultimi salti, perdendo il controllo della bici, cadendo a terra. A doppia velocità arriva Marco che impatta sul pilota australiano, tagliando il traguardo strisciando sul terreno, mantenendo le mani sulla bici, chiude terzo con la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio.

Nonostante gli acciacchi post caduta, Radaelli, il giorno dopo si presenta in pista determinatissimo, centrando la semifinale, gara archiviata al quinto posto, mancando per pochi centimetri, quella quarta piazza che gli avrebbe permesso di andare in finale.

Nel circuito mondiale, Radaellli si colloca al nono posto, a 54 punti dal podio. Il rider della Bmx Garlate ha iniziato molto bene la stagione.