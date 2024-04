Team Bmx, trasferta americana per Marco Radaelli

Le prove di Coppa del Mondo si terranno il 27 e 28 aprile

GARLATE – Il rider di Garlate, Marco Radaelli, è pronto per giocare le sue carte per gli importanti appuntamenti internazionali che si disputeranno sul territorio americano. La nazionale azzurra è già in arrivata in America, con gli “azzurrini” già al lavoro, per trovarsi pronti per le ultime due prove di Coppa del Mondo, gare che si correranno il 27 e 28 aprile.

Il calendario Uci proporrà infatti la due giorni del Supercross di Tulsa. Marco rimarrà in America per cinque settimane per prepararsi, non solo alle prove della World Cup, ma anche per il mondiale che si correrà a metà maggio a Rock Hill.

“Tutto lo staff della Bmx Garlate è fiduciosa sul futuro prossimo del pilota azzurro. Marco vuole andare alle Olimpiadi di Parigi. Un passo alla volta, Marco! Ma intanto full gas!” commentano i membri del Team Bmx di Garlate.