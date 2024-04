Oltre i limiti: la straordinaria storia di Andrea Lanfri

L’atleta paralimpico ha ammaliato il pubblico con la sua storia intrisa di resilienza, passione e coraggio

SIRTORI – Serata dalle grandi emozioni quella che ha visto protagonista Andrea Lanfri, intitolata “Toccare il cielo con tre dita” e inserita nella rassegna “A tu per tu con i grandi dello sport”. Ieri sera, venerdì, a Bevera di Sirtori, sono state tante le persone che non hanno voluto perdere l’evento organizzato da DF Sport Specialist, in collaborazione con l’Associazione la Nostra Famiglia.

Andrea Lanfri, classe 1986, ha raccontato la sua storia, fatta di resilienza, coraggio e di una straordinaria capacità di rialzarsi di fronte alle avversità, per vivere la vita secondo il suo motto: “The limits are just in our mind” (i limiti sono solo nella nostra mente).