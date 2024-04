Resegup 2024 è Sold Out! Raggiunti i 1200 iscritti

Paolo Sala (2Slow): “Contentissimi. E’ un risultato importante”

Ritiro pettorali e pacco gara Ande il 31 maggio e sabato 1 giugno (giorno della gara) in piazza Garibaldi a Lecco

LECCO – Resegup 2024 è ancora sold out! In poco meno di un mese sono stati venduti i 1200 pettorali a disposizione, a riconferma che la skyrace lecchese targata 2Slow resta tra le regine delle gare di corsa in montagna nel panorama lombardo e non solo.

Primo obiettivo centrato per l’Asd 2Slow guidata da Paolo Sala che commenta così il Sold Out: “Siamo contentissimi di aver chiuso le iscrizioni con un mese e mezzo di anticipo. E’ un risultato importante, anche perchè dopo il Covid c’era stato un calo di attenzione nei confronti delle corse in montagna. L’anno scorso in Sold Out l’abbiamo raggiunto più sotto data, quest’anno per noi, ma anche per altre gare, sembra ci sia stato un ritorno alla voglia di correre. Siamo inoltre soddisfatti perchè è la conferma dell’affiatamento e dell’amore verso la nostra gara. Noi siamo pronti, ci stiamo organizzado al meglio, il pacco gara è già nei magazzini quindi, siamo in pista e vi aspettiamo il 1° giugno!”.

Gara che, ricordiamo, partirà alle 14.30 da Lecco in piazza Garibaldi dove è stato posizionato anche il traguardo. 24 i chilometri da percorrere per un dislivello positivo di 1800 m, con i 1200 runner che dovranno raggiungere prima il rifugio Stoppani, quindi il rifugio Azzoni in vetta al Resegone, per poi ridiscendere puntando verso Morterone, quindi all’altezza della sorgente delle Forbesette deviare a sinistra e tornare a risalire fino a guadagnare il passo del Giuf, da qui un traverso in sali-scendi li condurrà ai Piani d’Erna da dove iniziarà la lunga volata verso Lecco, transitando ancora per la Stoppani e poi giù fino al traguardo di piazza Garibaldi.

Tempo massimo per chiudere la sfida Resegup 6 ore, con tre cancelli orari da rispettare: il primo a Piano Fieno (tempo massimo 2h 10′), il secondo in vetta al Resegone di 3h20′ e il terzo cancello ai Piani d’Erna 4h40′.

Per i top runner ricordiamo i record di gara: in assoluto quello dello svizzero Pascal Egli che stoppato le lancette del crono sul tempo di 2h10’20” (firmato nel 2016) e al femminile quello della rumena Denisa Dragomir di 2h35’42” (firmato nel 2017).

E se la gara, nel suo percorso, resta quella di sempre, quest’anno il pacco gara confezionato dal main sponsor Ande è qualcosa di speciale, si tratta infatti di un paio di scarpe da trail running, che riporteranno, tra l’altro, il logo Resegup.

Chiuse quindi con buon maregine d’anticipo le iscrizioni, il prossimo step sarà il ritiro dei pettorali in programma per venerdì 31 maggio, dalle ore 18 alle ore 22, in piazza Garibaldi e sabato 1 giugno, giorno della gara sempre in piazza Garilbaldi dalle 9.30 alle 11.00.

Da sottolineare che Resegup quest’anno sarà ancora più green con l’obbligo per tutti i 1200 runner di avere con sé un bicchiere di silicone per poter bere ai ristori (che saranno ben 9: Malnago andata e ritorno, Rifugio Stoppani andata e ritorno, Piano Fieno, Pian Serrada, Rifugio Azzoni, Forbesette e Piani d’Erna). Eliminati quindi definitivamente i bicchieri in plastica. A questo si aggiunge l’adesione ad progetto di sostenibilità, realizzato in collaborazione con Sustainablestayhub.

Infine, ma non da ultimo, grazie al Sold Out anche il gesto di beneficenza voluto da 2Slow sarà al massimo, con un euro per ogni iscritto che andrà a sostegno dell’associazione di volontariato “Abio Lecco“.