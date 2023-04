Resegup sempre più sostenibile: bicchiere in silicone per tutti i partecipanti

Una novità resa possibile grazie alla collaborazione con lo Studio Dentistico Mezzera

“Riteniamo che il bicchiere pieghevole in silicone sia una scelta intelligente e green”

LECCO – Il pacco gara per tutti i runner della Resegup 2023 conterrà anche un bicchiere pieghevole in silicone. Questa novità, resa possibile grazie alla collaborazione con lo Studio Dentistico Mezzera, rappresenta uno step importante verso una gara sempre più rispettosa dell’ambiente.

La Resegup si è sempre impegnata a promuovere sostenibilità e riduzione degli sprechi, e questo nuovo bicchiere è un perfetto esempio di tale impegno. Realizzato in silicone di alta qualità, il bicchiere è resistente, riutilizzabile e facile da pulire. Una volta ripiegato, può essere riposto in tasca o nello zaino, diventando così un accessorio utile nei momenti di sport e non solo.

“Siamo orgogliosi di collaborare con lo Studio Dentistico Mezzera, che ci ha permesso di introdurre questa novità – spiegano dall’Asd 2Slow, associazione sportiva che organizza Resegup -. La responsabilità ambientale è sempre più fondamentale anche per le skyrace e siamo grati per il sostegno giunto dallo Studio Dentistico Mezzera. Il bicchiere verrà consegnato a tutti i runner e il suo utilizzo, in questa edizione sperimentale, non sarà obbligatorio, ma vivamente consigliato”.

L’uso del bicchiere pieghevole in silicone ha diversi vantaggi. In primo luogo, è un’opzione sostenibile che riduce gli sprechi e aiuta a proteggere l’ambiente. Invece di utilizzare bicchieri di plastica usa e getta nei diversi punti ristoro che si trovano lungo il percorso della Resegup, i runner potranno usare il bicchiere riutilizzabile. In secondo luogo, è un oggetto comodo e facile da portare con sé anche durante la gara.

“Riteniamo che il bicchiere pieghevole in silicone sia una scelta intelligente e “green”. Ci auspichiamo che i runner ci aiutino a ridurre gli sprechi e a proteggere l’ambiente”, concludono i responsabili di Asd 2Slow.