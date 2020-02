Skyrace. Domenica sera si aprono le iscrizioni alla Dario e Willy

Quest’anno la gara targata Osa Valmadrera è la prima tappa del Circuito La Sportiva

600 posti per la tradizionale skyrace di 24 km per 2000 metri di dislivello positivo

VALMADRERA – Pc accesi domenica sera, 1 marzo, a partire dalle 20.00, per accaparrarsi un pettorale della Dario e Willy tradizionale skyrace targata Osa Valmadrera giunta alla sua 16^ edizione.

Gara che come sempre si correrà il 1 Maggio, con partenza degli atleti da Valmadrera e tracciato che si snoda lungo 24 km per 2000 metri di dislivello positivo con arrivo al pratone di Parè.

Gli skyrunner dovranno inerpicarsi lungo il sentiero che porta al rifugio Sev, quindi scendere in direzione Terz’Alpe, risalire verso il Monte Rai, quindi ridiscendere per arrivare a S.Tomaso e proseguire, di nuovo in leggera salita, verso Sambrosera, Forcellina, Zucon, Sasso di Preguda per poi intraprendere la picchiata finale verso il traguardo di Parè di Valmadrera.

Come anticipato, quest’anno la Dario e Willy farà parte del Circuito la Sportiva Running Cup, prima tappa di cinque. Alla Dario e Willy seguiranno il 7 giugno la Ledro Skyrace (20 km – 1610 m D+); il 12 luglio la Pizzo Stella Skymarathon (35km – 2650 m D+). Domenica 2 agosto, la seconda new entry della nuova edizione: la Vigolana Skyrace (20km con 1700 m D+) e a chiudere il 13 settembre in Val di Fiemme la Latemar Mountain Race (25 km 1500 m D+).

Si ricorda che le iscrizioni alla Dario e Willy si possono effettuare sul sito www.kronoman.it

