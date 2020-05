Starlight Valmadrera, arrivano le prime conferme di squadra

VALMADRERA – Prime conferme all’interno della Starlight Valmadrera. A darne notizia è il presidente Pino Scelfo che, dopo le conferme dello staff tecnico, anticipa la presenza in squadra anche per il prossimo anno del capitano Martina Orsanigo e di Gaia Riva, che nella stagione passata ha disputato il doppio campionato con la serie C e l’under 18.

“Per la società ogni anno il primo appuntamento fisso è dedicato a quella giocatrice che secondo me, senza nulla togliere a nessuna compagna, è un po’ il simbolo della nostra squadra – precisa Scelfo – . Mi riferisco a Martina Orsanigo classe 1999 capitano e storica giocatrice del sodalizio valmadrerese, un esempio per tantissime giovani”. Martina nella stagione 2019/2020 ha realizzato 258 punti con una media partita di 12.9.

Vediamo ora i commenti del capitano della prima squadra.

Martina ti aspettavi la riconferma?

Si, avendo già affrontato il campionato di serie B in passato da under, ci tenevo molto a rigiocarlo da protagonista con la maglia della Starlight Valmadrera, questo mi ha fatto molto piacere.

Quali sono i tuoi obiettivi personali di squadra per la prossima stagione?

Obiettivo personale: è di sicuro quello di fare bene anche in una categoria superiore e ovviamente migliorare sempre i miei punti deboli. Obiettivo di squadra: in caso, molto probabile, della serie B, l’obiettivo da neopromosse sarà quello di salvarsi il più velocemente-tranquillamente possibile e poi si sa l’appetito vien mangiando… In caso, di malaugurata sorte della Serie C, l’obiettivo sarebbe quello di andare a prenderci quello che quest’anno non siamo riuscite ad ottenere per la pandemia…

Ti senti un punto di riferimento per le ragazzine del giovanile?

Chiaramente avendo fatto tutto il percorso delle giovanili a Valmadrera e dopo qualche stagione sono diventata il capitano della prima squadra, mi piace pensare che io possa per qualcuna, rappresentare un esempio positivo e uno sprono a lavorare duro in palestra per raggiungere i propri obiettivi di squadra ed individuali con questa maglia come ho fatto e spero di continuare a fare.

Altra riconferma la giovane Gaia Riva del 2001 che nella stagione passata ha disputato il doppio campionato con la serie C e l’under 18.

Gaia riconferma scontata?

Sinceramente sulla riconferma non ne ero sicura ma sono stata felice quando mi è stata comunicata.

Per la stagione terminata prematuramente?

Ci sono rimasta un po’ male per il termine della stagione improvvisa perché mi sarebbe piaciuto giocarmi i playoff.

Le tue sensazioni con le compagne più esperte?

Con le mie compagne senior ho avuto un ottimo rapporto e quest’anno, grazie anche a loro, ho imparato molto anche se vorrei migliorare un po’ il tiro e alcune letture di gioco.

Ti aspetti una buona squadra per il prossimo campionato

Per la prossima stagione mi aspetto dei nuovi innesti che potenzieranno il nostro roster. Non vedo l’ora!