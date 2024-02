Un pizzico di rammarico per il Tennis Tavolo Valmadrera

VALMADRERA – Giornata, quella di sabato, che nonostante sulla carta promettesse bene, si è invece rivelata poco soddisfacente, lasciando anche un pizzico di rammarico al Tennis Tavolo Valmadrera.

La squadra Verde, capoclassifica nel girone B della D1, si presenta ad un incontro insidioso in formazione nettamente rimaneggiata, dovendo far esordire il 13enne Giorgio Lange, che combatte fino all’ultimo con grande determinazione, purtroppo perdendo al quinto set entrambi gli incontri. La partita finisce quindi 4/3 per il Villa Guardia che costringerà quasi sicuramente la squadra a disputare i playoff per la promozione.

Playoff che invece possono essere ancora scongiurarti dalla squadra Gialla che vince agevolmente contro l’altra squadra del Villa Guardia per 5/2.

Scontro in famiglia in D3 tra la squadra Bluceleste contro la Rossa con vittoria della seconda per 6/1.

In rilievo la prima vittoria del giovane Deven Murugan da poco inserito in squadra.

Infine soddisfazione per la squadra Bianca che vince nettamente per 6/1 l’incontro con il Sansone B che in precedenza l’appaiava in classifica.

D1 – GSV VillaGuardia C – ASD TT VALMADRERA GIALLA 2-5

Giocatori: Brambila Roberto, Vassena Ivan, Fontana Stefano.

Vittorie: Doppio /Vassena/Brambilla R, Brambilla R (2), Vassena (2)

D1 – GSV VillaGuardia A – ASD TT VALMADRERA VERDE 4-3

Giocatori: Garlati Samuele, Grageda Rodrigo, Lange Giorgio

Vittorie: Garlati (2) Grageda (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE – ASD TT VALMADRERA ROSSA 1-6

Giocatori: Lange Enrico, Lange Giorgio, Colombo Leonardo

Giocatori: Franchi Mattia, Lussana Mauro, Murugan Deven, Di Mauro Michele, Di Mauro GiovannI

Vittorie: Doppio Cortesi/Colombo, Lange (1), Colombo (2), Cortesi 2(2), Murugan (1)

D3 ASD TT VALMADRERA BIANCA – OR.SANSONE B 6-1

Giocatori: Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro, Bisogno Giuseppe

Vittorie: Doppio Arrigoni/Anghileri, Bisogno (2), Arrigoni (1), Anghileri (2)