L’Adinox Starlight Valmadrera porta a casa una vittoria importante contro Melzo.

Il match si conclude 55 a 52.

VALMADRERA – Una Adinox Starligt quasi in emergenza, considerato che la Fusi non era disponibile per un problema al dito e la Oddo, con il problema alla caviglia, è stata centellinata dal coach Colombo, è riuscita a portare a casa una vittoria contro una formazione di tutto rispetto come il Melzo vincendo il match casalingo per 55-52. Mancano tre partite alla conclusione della stagioneregolare, con Valmadrera che trova due punti importanti in chiave play off.

Si è detto soddisfatto il coach Colombo: “E’ stata una bella partita. Siamo partire aggressive, rispondendo colpo su colpo al Melzo, appoggiandoci bene sotto canestro con Irelys, soprattutto lavorando bene nei blocchi, ed una Orsenigo veramente in grande serata. Loro hanno fatto fatica a contenerci. Nel terzo quarto Melzo è cresciuta andando sopra 48-40 e la zona non ci copriva. C’è stata una forte reazione della squadra con la Greppi che segna una bomba, dando la giusta scossa alla Starlight. Cresce la Capaldo che fa tre minuti super giocando brillantemente: penetrazioni, tiri liberi, canestri da 2 e noi siamo andati sopra 50-48. Finale incerto con Melzo che sbaglia molto, e poi i due tiri liberi di Casartelli segna il risultato finale. Sono contento perché la squadra è in grande crescita- conclude Alberto Colombo- e posso dire che Valmadrera è diventata una vera squadra, con la speranza di poter recuperare subito le varie infortunate”.

ADINOX STARLIGHT 55 – BASKET MELZO 52

Parziali: 21-16, 28-28, 35-44

Adinox Starlight: Fusi, Orsanigo 17, Airoldi, Capaldo 12, Andreotti, Chitelotti, Greppi 6, Adan 6, Oddo 4, Casartelli 6, Ciceri 2, Riva 2.

Basket Melzo: Lattuada, Carrara 9, Ceresoli 2, Motta 2, Gastoldi, Grassi 12, Bartolini, Denti 2, Gervasoni 5, Ceresoli 5, Brino 11, Tresoldi 4.