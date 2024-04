Asd Ramada: passaggi di grado e cinture del corso di Jiu Jitsu

L’evento è avvenuto giovedì 18 aprile

L’associazione organizzerà dal 10 giugno al 2 agosto in collaborazione di Junior Camp, un campo estivo

VALMADRERA – Si sono svolti i passaggi di grado e cinture del corso di Jiu Jitsu brasiliano Giovani dell’associazione sportiva dilettantistica Ramada di Valmadrera. L’evento è avvenuto giovedì 18 aprile.

Un pomeriggio di festeggiamenti per tutti i giovani che hanno calcato la materassina dell’associazione per questo importante momento da condividere insieme. Presenti i bambini dai 3 anni fino ai giovani del corso adolescenti. Tanta emozione per chi ha ricevuto dei gradi sulla propria cintura o il cambio di cintura insieme al certificato in ricordo di questo giorno.

Un momento speciale che racchiude tutto l’impegno, la passione e la gioia nella pratica di questa disciplina insieme agli insegnati Andrea Maniàci e Martina Gaeta. Con un totale che supera i 40 iscritti al corso giovani, l’associazione Ramada entusiasta di supportare lo sport per i giovani, ha deciso di implementare per la prossima stagione il palinsesto, inserendo un totale di 14 ore settimanali, dedicate a tutte le fasce di età che vedranno un’ulteriore suddivisione in 4 gruppi, per poter seguire sempre meglio tutte le età e livelli e gli agonisti sempre più numerosi.

Per consolidare questo desiderio di dare sempre più attenzione alle bambine e bambini, per la prima volta, l’associazione Ramada organizzerà (dal 10 giugno al 2 agosto) in collaborazione di Junior Camp, un camp estivo specialist per la disciplina di Jiu Jitsu brasiliano e una Multidisciplinare per coinvolgere anche chi non ha mai praticato lotta, praticando tanti sport e anche jiu jitsu. Il tutto grazie anche alla disponibilità data dal Comune di Valmadrera per le strutture e parchi esterni che verranno utilizzati per l’occasione.