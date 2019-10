Barabina Run: anche Cadel Evans e Chiappucci corrono per il Don Guanella

Sabato pomeriggio la gara di corsa in montagna, singola o a staffetta

Tanti campioni in gara per l’evento promosso da Cascina Don Guanella

VALMADRERA – Tutto pronto per l’esordio della Barabina Run, la gara di corsa di montagna che domani, sabato, alle 15 prenderà il via da Cascina Don Guanella di Valmadrera.

Un evento che unisce sport e beneficenza, così come è nello stile di don Agostino Frasson, sacerdote alla guida della comunità che si occupa dei giovani, organizzatore dell’evento. Al suo appello, così come già accaduto per la ciclistica Gran Fondo Don Guanella, hanno risposto anche questa volta tanti campioni del territorio e anche oltre.

Il nome più importante è quello di Cadel Evans, campione del mondo di ciclismo nel 2009 e del Tour de France nel 2011, che torna a Lecco per incontrare nuovamente l’amico don Agostino e partecipare a questa nuova iniziativa. Con lui ci sarà anche il ‘diablo’ Claudio Chiappucci, un volto che tanti appassionati di ciclismo ben conoscono.

E poi tanti campioni locali dello skyrunning, associazioni sportive del territorio e amanti della corsa in montagna.

La gara

La Barabina Run si svolge lungo un percorso di 8.4 km per 800m di dislivello e potrà essere svolta in modalità singola o a staffetta. Il percorso si divide in 2 anelli, passando così per una seconda volta dal punto di partenza (Cascina Don Guanella), punto in cui ci sarà il cambio per gli staffettisti.

A partire dalle ore 10 in Cascina a Valmadrera inizierà la consegna pettorali e pacco gara, fino alle 14.30. Per questioni logistiche la canzone consiglia il parcheggio alla piazza del mercato di Valmadrera, dove a partire dalle 13 fino alle 15 sarà assicurato anche il servizio navetta. Sconsigliato arrivare in zona Cascina con la macchina in quanto non è servita da parcheggi.

La BaraBABY

Oltre alla gara per i ‘grandi’ ci sarà anche un evento dedicato ai più piccoli. La Barababy, che partirà subito dopo lo star della gara degli adulti.

Anche i bimbi partiranno divisi per categorie:

– materna

– I e II elementare

– III, IV e V elementare

– I, II, III media

.

All’arrivo ci sarà una medaglia per ciascun bambino

Il programma

ore 14:45 Briefing pre gara

ore 15:00 Partenza

ore 15:15 Barababy

ore 17:30 Premiazioni e a seguire Barabina Party