Basket DR1. Edilcasa Civatese, il derby è tuo

Espugnato il campo della Tecnoadda Mandello

Decisive le “triple” di Castagna e Panzeri

MANDELLO DEL LARIO – L’ Edilcasa Civatese si prende il derby e rovina l’esordio del neo coach lariano Francesco Spandrio, subentrato in settimana a coach Federico Tocalli sulla panchina della Tecnoadda Mandello. Per i mandellesi è la quinta sconfitta in fila.

Mandello sembra partire meglio all’inizio della partita ma poi i grigiorossi civatesi trovano ritmo e volano via nel primo quarto (17-26). Nella seconda frazione i lariani dimezzano lo svantaggio, andando negli spogliatoi con cinque punti da recuperare (35-40).

La ripresa vede un’altra partenza sprint della Tecnoadda, che prende il comando del match grazie alle mani gelate degli ospiti, che segnano solamente due punti nei primi sei minuti dal rientro dagli spogliatoi.

La partita continua punto a punti fino all’emozionante finale. Mandello ha tre punti di vantaggio (71-68) ma, come spesso gli è successo in questa stagione, non riesce a chiudere il match. Saranno le “triple” di Daniele Castagna e Fabio Panzeri a ribaltare la gara, dando agli ospiti una preziosa vittoria.

“Sapevamo di trovare una squadra determinata a vincere e lo ha dimostrato, non ha mai mollato per tutta partita – dichiara il coach dell’Edilcasa, Fausto De Lazzari – Sono contento dei miei ragazzi che non hanno perso la concentrazione anche quando siamo andati sotto; questa è una vittoria molto importante per la classifica”

TECNOADDA MANDELLO – EDILCASA CIVATESE 72-74

PARZIALI: 17-26; 35-40; 53-55

MANDELLO DEL LARIO: Longhi 17, Cala 12, Ratti 10, Balatti 9, Raimondo 9, Albenga 4, Puglisi 4, Diagne 3, Melzi 2, Nasatti 2, Lafranconi. All. Spandrio

CIVATE: Rotta 15, Castagna 12, Corti 9, Bianchi 8, Negri 8, Panzeri 7, Galliani 6, Galli 3, Minari 3, Butti 2, Lomasto 1, Butta, All. De Lazzari