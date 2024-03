Basket DR1. Super Civatese, Mandello spazzata via

Il “derby” dura solo un tempo

Seconda pesante sconfitta di fila per i lariani

CIVATE – Dura un tempo il derby di DR1 tra l’Edilcasa Civatese e la Tecnoadda Mandello. Nonostante non avesse molto da dire in termini di classifica, considerando l’imminente seconda fase, i grigiorossi si sono comunque presi una bella vittoria. Mandello, in attesa del ritorno di Ibrahim Niang, è alla seconda “scoppola” consecutiva, dopo la pesante sconfitta contro Appiano.

La gara è combattuta solo per i primi minuti perché la Civatese vola via già alla fine del primo quarto, concluso con un parziale di sette punti consecutivi (19-9). Nel secondo quarto i padroni di casa allungano ulteriormente, con Mandello alle corde (38-23).

La ripresa ha poco da dire. I lariani non si rendono mai realmente pericolosi e la partita avanza spedita sino al 79-44 finale.

Miglior marcatore della partita il civatese Daniele Castagna a quota 13 punti. Unico lariano in doppia cifra il lungo Omar Longhi (10).

“Siamo stati bravi a chiudere subito la partita e mantenere il vantaggio” lo stringato commento di coach Fausto De Lazzari.

EDILCASA CIVATESE – TECNOADDA MANDELLO 79-44

PARZIALI: 19-9; 38-23; 59-37

CIVATE: Castagna 13, Galliani 12, Corti 11, Butta 8, Butti 8, Bianchi 7, Galli 7, Brusadelli 6, Rotta 5, Lomasto 2, Minari, Panzeri, All. De Lazzari

MANDELLO: Longhi 10, Raimondo 7, Albenga 6, Cala 6, Cazzaniga 6, Puglisi 6, Marrazzo 3, De Gregorio, De Paola, Lafranconi, Melzi, Diagne. All. Spandrio